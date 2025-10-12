Logo El Espectador
Política
Petro busca blindar su paz total con más de COP 20.000 millones: se mueve la contratación

El Gobierno desplegó una apuesta millonaria para afianzar una de sus principales banderas políticas a partir de eventos, viajes y seguridad. Se trata de una estrategia para anticiparse a las restricciones de la Ley de Garantías y para enfrentar la incertidumbre en la continuidad de las conversaciones de paz por la falta de un marco jurídico de sometimiento.

David Efrén Ortega
12 de octubre de 2025 - 01:10 a. m.
Estos son los contratos del Gobierno Petro para asegurar la paz total.
Foto: El Espectador

Horas convulsas se han vivido durante las últimas cuatro semanas en los despachos de la Casa de Nariño y otras entidades del Ejecutivo que tienen la misión de cumplir una promesa clave con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder: garantizar una “paz total” por la vía del diálogo para desestructurar grupos armados y bandas criminales dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Es por esto que los últimos 30 días han estado marcados por reuniones reservadas, cruces de memorandos y oficios, consultas en el Congreso,...

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 6 minutos
A robar a robar, q’ el cuartico de hora en el poder de los resentidos “pobresistas”, ya esta llegando a su final.
