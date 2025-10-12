Petro busca blindar su paz total con más de COP 20.000 millones: se mueve la contratación

Estos son los contratos del Gobierno Petro para asegurar la paz total. Foto: El Espectador

Horas convulsas se han vivido durante las últimas cuatro semanas en los despachos de la Casa de Nariño y otras entidades del Ejecutivo que tienen la misión de cumplir una promesa clave con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder: garantizar una “paz total” por la vía del diálogo para desestructurar grupos armados y bandas criminales dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Es por esto que los últimos 30 días han estado marcados por reuniones reservadas, cruces de memorandos y oficios, consultas en el Congreso,...