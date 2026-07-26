Este es el saldo que deja la paz total de Gustavo Petro tras cuatro años de gobierno

El presidente Gustavo Petro en un evento de destrucción de material de guerra en el marco del proceso de paz. Foto: Ovidio Gonzalez S

“No tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas si no llevamos a Colombia a la paz”, dijo el presidente Gustavo Petro en 2022 tras ser elegido como el primer mandatario de izquierda del país. Han pasado cuatro años desde esa afirmación y el balance sobre el manejo que Petro le dio a la paz prendió las alarmas en materia de seguridad y puso los ojos de organizaciones sociales, analistas y autoridades sobre la compleja crisis humanitaria a raíz de la violencia que creció en Colombia.

Desde la Organización de las...