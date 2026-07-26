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Este es el saldo que deja la paz total de Gustavo Petro tras cuatro años de gobierno

La política de paz de la administración saliente deja un balance negativo en materia de seguridad durante su periodo de gestión. La crisis humanitaria a raíz de la violencia y las desigualdades en la implementación del Acuerdo de Paz también dejan cuentas pendientes.

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Paulina Mesa Loaiza y Luna Mejía Farías
26 de julio de 2026 - 11:44 p. m.
El presidente Gustavo Petro en un evento de destrucción de material de guerra en el marco del proceso de paz.
El presidente Gustavo Petro en un evento de destrucción de material de guerra en el marco del proceso de paz.
Foto: Ovidio Gonzalez S

“No tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetiza en las urnas si no llevamos a Colombia a la paz”, dijo el presidente Gustavo Petro en 2022 tras ser elegido como el primer mandatario de izquierda del país. Han pasado cuatro años desde esa afirmación y el balance sobre el manejo que Petro le dio a la paz prendió las alarmas en materia de seguridad y puso los ojos de organizaciones sociales, analistas y autoridades sobre la compleja crisis humanitaria a raíz de la violencia que creció en Colombia.

Desde la Organización de las...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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