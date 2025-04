“Se metieron a negociar sin tener la más mínima idea”: Santos critica la paz total de Petro

El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, cuestionó los métodos y los resultados de la paz total. Foto: EFE - Javier Cebollada

En un conversatorio de la Universidad Militar Nueva Granada, el expresidente Juan Manuel Santos habló acerca de la paz total y criticó la planeación y ejecución del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a esta iniciativa.

“Una negociación de paz necesita planeación, necesita saber con quién se sienta uno, qué ofrece, qué marco jurídico se va a utilizar, cómo va a ser esa negociación y qué líneas rojas. Nada de eso se hizo, se metieron a negociar con 14 grupos sin tener la más mínima idea de hacia dónde querían ir”, declaró.

Siguiendo esta línea, Santos cuestionó los resultados de esta política e, incluso, señaló que el actual Gobierno permitió la organización entre las disidencias.

“El comisionado de Paz de este Gobierno, el primero, fue recogiendo los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias en las diferentes regiones, y ahí les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las FARC, o sea que el propio Gobierno organizó a las disidencias y mire los resultados”, añadió el expresidente.

Estas criticas se dieron después de que el pasado domingo se presentó un hecho de violencia en contra de las Fuerzas Militares por parte de las disidencias de las Farc. Al menos seis soldados fueron asesinados y por lo menos otros 10 habrían sido secuestrados en el departamento de Guaviare.

Este sería el primer enfrentamiento entre las disidencias de Calarcá y las Fuerzas Militares luego de la no renovación del cese al fuego entre el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el “Gobierno del cambio”.

En la Casa de Nariño también hay choques frente a esta iniciativa. En la cumbre de gobernadores en Yopal, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro “no ha salido bien”. Dijo también que se diseñaron nuevas estrategias para definir si las mesas de negociación se mantienen o no.

“El grupo que no esté concentrado, a ese grupo no se le sigue con las mesas de negociación. Deben concentrarse en los próximos 20 días, sino esas mesas de negociación no se darán”, aseveró.

Por otra parte, la canciller, Laura Sarabia, estuvo en en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se reunió con altos funcionarios extranjeros en aras de lograr más apoyo internacional para la implementación del Acuerdo de Paz y exponer la política de la paz total en esta organización internacional.

“La paz no es una disputa entre gobiernos o partidos ni una pugna ideológica. Nos jugamos el alma y el futuro para todos. Cumplir el Acuerdo de Paz no es un gesto simbólico para nuestro país, es un deber del Estado, una prioridad de este gobierno”, dijo la canciller en su discurso ante el consejo.

