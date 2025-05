“Pedimos que negociación se enfoque más en el territorio”: gobernadora del Chocó

La gobernadora del departamento del Chocó conversó con El Espectador acerca de la seguridad en el pacífico. Foto: Ministerio del Interior

¿La paz total ha sido exitosa en el departamento del Chocó?

En Chocó, que no ha conocido el posconflicto y donde apostar por la paz es una necesidad, hay tres procesos asociados a la paz total: uno que fracasó, otro no ha empezado y el último está todavía con posibilidades. Con eso en mente, no podemos hablar de fracasos.

El proceso que fracasó fue con el ELN a nivel nacional, debido a que la presencia de este grupo en la región es importante y amplia. El que no avanza es el del Clan del Golfo debido a las confrontaciones con el ELN, que...