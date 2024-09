“Estructuramos línea investigativa en la Policía”: general Salamanca sobre Pegasus

Jorge Lemus, director encargado de la DNI, y general William Salamanca, comandante de la Policía. Foto: Archivo Particular

Las indagaciones sobre la compra y uso del software de espionaje Pegasus continúan. En la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso se realizó un debate de control político en el que fueron citados las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, entre otras, para saber si se compró, cómo se compró, de qué forma se usó y conocer el paradero del programa.

Al término de la discusión, que fue citada por el senador José Antonio Correa (La U), presidente de la comisión, el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, señaló que, aunque sí hay indicios de su uso, no hay rastro de que la compra se haya hecho de manera legal.

“Hemos hecho las investigaciones y no hemos encontrado ningún indicio de la compra. Pero sí hay un gran indicio de que sí hubo chuzadas, por ejemplo, por la misma demanda de Cajar contra Colombia, donde condenaron incluso al Estado colombiano para reformar la ley de inteligencia”, afirmó. Y agregó: “no hay indicio de que se haya comprado Pegasus, pero eso no quiere decir que no se haya usado”.

Por su parte, el general William Salamanca, comandante de la Policía, indicó que “una vez el señor presidente hizo un anuncio”, refiriéndose a la alocución de Gustavo Petro, “estructuramos una línea investigativa al interior de la Policía, que tiene toda la disponibilidad y disposición para contribuir con lo que requiera la Fiscalía General de la Nación. Estamos abiertos para apoyar estas investigaciones”.

Y añadió: “La más interesada es la institución que yo dirijo para que se encuentre este aplicativo o software, que se esclarezca y que el país conozca la verdad”.

Finalmente, Jorge Lemus dijo que la denuncia dada a conocer por Petro, así como la condena contra Colombia por la demanda del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) han hecho que ya se esté trabajando en la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley de inteligencia.

“La modificación busca controles a lo que se llama interceptaciones. Que un juez controle y autorice hacer esas instrucciones o interceptaciones y que, además, controle también el posterior uso de la información”.

