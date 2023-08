Agarrón entre Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río por campaña Petro en el Caribe

Pelea entre Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río por la campaña de Gustavo Petro en el Caribe. Foto: Archivo Particular

El representante a la Cámara Agmeth Escaf y el penalista Miguel Ángel del Río le abrieron un nuevo capítulo al escándalo de Nicolás Petro y la presunta entrega irregular de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Cabe recordar que ambos fueron mencionados en el organigrama de la Fiscalía en medio de la investigación contra el hijo del presidente y su exesposa, Day Vásquez.

A través de su cuenta de Twitter, Escaf anunció su versión sobre la pelea por los avales del Pacto Histórico en Atlántico. “Efectivamente, ahí nadie me quería. Mi presencia les resultaba sumamente incómoda (...) el candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río”, dijo.

Lea también: En el primer año de Petro, Presidencia firmó 436 contratos por $84.000 millones

Escaf aseguró que, al final, la decisión de ponerlo en la cabeza de la lista a la Cámara fue de Gustavo Petro, pues Nicolás llegó a decirle que del Río iba a poner $500 millones a la campaña y le preguntó cuánto aportaría él. “Ya se imaginarán cómo quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás. Y bueno, la historia ya la conocen”.

¿Usted quiere saber qué pasó realmente en la campaña en el Atlántico y por qué he recibido tanto “fuego amigo” desde el día uno?



Venga y le cuento lo que yo sé, mi versión de los hechos, porque estoy harto de las mil versiones que ruedan y que son todas difamatorias.



Abro 🧵 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

“La Fiscalía tendrá que explicarme por qué me incluye en ese cuadro cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción”, agregó el representante.

Recomendado: 7 de agosto: un año de Petro en el poder y sus palabras en el Puente de Boyacá

También a través de Twitter, el abogado respondió a las acusaciones. “En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”, dijo.

Por esta razón, anunció que denunciará a Escaf ante la Corte Suprema de Justicia, para que presente las pruebas sobre el supuesto ofrecimiento de los $500 millones.

Denunciaré al Representante Agmeth Escaf ante la Corte Suprema de Justicia para que sostenga que yo ofrecí 500 Millones a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) August 7, 2023

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.