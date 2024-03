Pelea entre Gustavo Bolívar y Daniel Briceño en redes pasó a los tribunales

Director del DPS, Gustavo Bolívar, y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Foto: Archivo Particular

El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, aseguró a través de su cuenta de X este jueves que una de las primeras decisiones de Gustavo Bolívar como nuevo director de Prosperidad Social fue abrir la cotización de la compra de 6 carros híbridos nuevos para la entidad. “Tiene las prioridades bien claras”, dijo y adjuntó un documento con la solicitud de la cotización.

Bolívar negó que esa solicitud la hubiese hecho él y dijo que el reporte que hizo público el concejal es “una cotización vieja”. Según dijo, luego de conocer la cotización, él mismo la desautorizó y la echó para atrás.

No obstante, no se limitó a negar la cotización, sino que fue más allá y se refirió a Briceño como una “basura de ser humano”.

Ese pronunciamiento a través de X desató una discusión entre sectores afines al gobierno y la oposición. Incluso, Briceño anunció que ya radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que investigue a Bolívar por “agredirme, insultarme y violar el código disciplinario único”, dijo.

Radiqué queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue al director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar por agredirme, insultarme y violar el código disciplinario único.



Los funcionarios públicos deben ser respetuosos y responsables pic.twitter.com/QfobpXdOXX — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 8, 2024

Igualmente, desde el Centro Democrático también radicaron una queja contra Bolívar ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia por la posible “infracción a deberes funcionales”, basándose en la posible comisión de injuria. La queja la radicó el representante uribista, Carlos Edward Osorio.

El congresista habló de una “afrenta pública gravísima a la honra y buen nombre de un ciudadano, el cual no se encontraba moral ni legalmente obligado a soportar de un servidor público de la jerarquía e importancia que en la actualidad ostenta Gustavo Bolívar”, en defensa de Briceño.

Tras la radicación de las quejas, Bolívar no se ha vuelto a referir al asunto. Aunque sí había asegurado que su primera orden el 6 de marzo fue echar para atrás todo el proceso de compra de los vehículos. “No he firmado un solo contrato ni lo firmaré hasta que mi equipo esté posesionado”, señaló.

Pero, Briceño insistió en que Bolívar sí tuvo conocimiento de la cotización, pues se publicó el 5 de marzo a las 5:34 p.m., unas horas después de su posesión. “La cotización sigue vigente. No sea mentiroso”, señaló.

