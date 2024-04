“Persiguen al presidente Uribe”: debates en el mundo político por llamado a juicio

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este miércoles que el juicio al que será llamado por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal tiene motivaciones políticas y carece de pruebas en su contra. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Cerca de las 7:10 a. m. el expresidente Álvaro Uribe dio unas declaraciones sobre la acusación hecha por la Fiscalía en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Tras horas de silencio, el exmandatario aseguró que era un juicio adelantado por “presunciones políticas, animadversiones personales y venganzas políticas”.

“Después de las dos solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen, sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”, afirmó.

El mundo político venía reaccionando al anuncio de la radicación del escrito acusatorio y algunos sectores de la oposición señalaron que se trataba de una decisión motivada por la llegada de Luz Adriana Camargo al puesto de fiscala general, elegida de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro. El mismo mandatario respondió en un trino que en su gobierno la Justicia siempre podrá esperar “respeto y protección de su independencia”.

Después de las declaraciones de Uribe, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, contestó a Petro que desde su ascenso al poder “persiguen al presidente Uribe”, ya que antes “no podían derrotarlo” y ahora lo hacen para “tapar la ineptitud de su gobierno y acallar la oposición”. También hizo referencia a varios de los puntos que el exmandatario mencionó en sus declaraciones, como la “cercana” relación entre Iván Cepeda y la fiscala, así como el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz.

Nos creen pendejos:

¿Creen que no nos acordamos de su presión sobre la corte para elegir a un fiscal de bolsillo?

¿Qué no sabemos qué tan cercana es la actual fiscal a Iván Cepeda y a Velázquez?

¿Qué es pura coincidencia que usted nombre a Mancuso gestor de paz y lo invite a… https://t.co/KSQpLJA4BX — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 10, 2024

La acusación al expresidente generó también peleas entre varias figuras políticas comenzaran a lanzarse dardos por sus posiciones frente a la situación.

Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, criticó las palabras de la procuradora Margarita Cabello, quien pidió que se precluyera la investigación contra el exmandatario. La señaló de ser “la defensora número uno” de Uribe y “validadora de impunidad en grandes escándalos del país”.

“Es la procuradora de la vieja política y no de la gente”, afirmó.

No es de extrañar que una vez más la procuradora Cabello funja como la defensora número uno del expresidente Uribe.



Es la misma procuradora cercana a los Char y validadora de impunidad en grandes escándalos del país.



Es la procuradora de la vieja política y no de la gente. pic.twitter.com/E5dwwFDkvw — Camilo Romero (@CamiloRomero) April 10, 2024

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y ministra de Defensa en el mandato de Uribe, recalcó que siempre “fue testigo de su compromiso con la integridad, la ley y la justicia”. Añadió que tiene la certeza de que con un juicio justo “podrá limpiar totalmente su nombre ante la historia”.

Durante el tiempo que trabajé con @AlvaroUribeVel y durante mi trato posterior con él, por más de 20 años, siempre fui testigo de su compromiso con la integridad, la Ley y la justicia. Con todas las garantías de un juicio justo podrá limpiar totalmente su nombre ante la historia — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) April 10, 2024

Iván Cepeda fue criticado por el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático) después de haber hecho un llamado a un acuerdo nacional entre sectores de la política para lograr la reconciliación y el total esclarecimiento de los hechos. El congresista de la oposición respondió que no estaban “buscando impunidad”, como “ha sido la costumbre” de otras orillas políticas.

“La verdad del país como la FARCPolitica y otros NO necesita acuerdos raros. Necesita voluntad y eliminar la hipocresía”, dijo.

Se equivoca el senador @IvanCepedaCast



Aquí no estamos buscando impunidad, como ha sido la costumbre de uds



La verdad del país como la FARCPolitica y otros NO necesita acuerdos raros. Necesita voluntad y eliminar la hipocresía https://t.co/svmUNmY6CI — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) April 10, 2024

Las tensiones entre el Congreso continúan subiendo por cuenta de las reformas del Gobierno Petro que se debaten: la laboral, la pensional y a la educación. La semana pasada ocurrió en la Comisión Séptima del Senado la votación que hundió la reforma a la salud, que también generó roces entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues la oposición acusa al presidente de querer implementar la iniciativa por decreto.

