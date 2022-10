Pese a acuerdo en pensiones, Cambio Radical mantiene su oposición a la tributaria

Hace un año, Cambio Radical también se opuso a la reforma tributaria del Gobierno Duque. Imagen de archivo de Germán Vargas Lleras y Arturo Char, dos de las figuras visibles de la colectividad Foto: Cortesía

Las posturas de Cambio Radical (CR) en los últimos días están más cercanas a la oposición que a la independencia que le declaró al Gobierno. Para la colectividad no fue suficiente el acuerdo que anunció el martes el presidente Gustavo Petro sobre la exclusión del impuesto a las pensiones y la modificación a la sobretasa del impuesto de renta para empresas del sector petrolero y carbonífero. A pesar del anuncio, que podría bajar de $22 billones a $20 billones el recaudo que pretende la iniciativa, desde Cambio Radical enfilan baterías para evitar que la reforma sea aprobada en el Congreso.

El partido, que ya ha mostrado su rechazo a la reforma fiscal por medio de figuras como Germán Vargas Lleras, director del partido, y senadores como David Luna, Arturo Char y Antonio Zabaraín, explicó la prolongación de su postura negativa en que “hay propuestas que paralizarán la economía de Colombia y afectarán el bienestar de la población más vulnerable”.

Desde el partido emitieron otros nueve puntos que justifican su voto negativo a una reforma que, dicen, se aplicará justo en un momento de desaceleración económica “sin precedentes”, por lo que le apostarán a hundir el proyecto que ya fue aprobado en primer debate en las comisiones económicas (III y IV) del Congreso, y que seguramente tendrá su segundo debate la próxima semana.

El primer punto que preocupa a la bancada de Cambio radical es el impuesto al patrimonio, que califican como una “doble tributación” y una “forma de expropiar anualmente el ahorro y la inversión de quienes prefirieron destinar parte de su renta anual a la adquisición de bienes, en lugar de destinarlas al consumo”. De acuerdo con el partido, que pedirá eliminar dicho tributo, este punto se configurará como un castigo al ahorro y a la inversión.

La colectividad tampoco piensa votar el impuesto a los dividendos, tal como quedó aprobado en primer debate en el que se propone elevar la tasa de impuesto de renta aplicable a los dividendos del 10 % al 20 %. Para los congresistas de CR, “un incremento de esa magnitud deteriora aún más la competitividad del país y desestimula la inversión extranjera”. La contrapropuesta del partido para que eso no ocurra es mantener la tasa actual del 10% sobre los dividendos.

La tercera observación que mantienen a la tributaria, y en la que coinciden con otras bancadas como la del liberalismo y la U, es el impuesto de Industria y Comercio (ICA). En la pasada reforma tributaria, a la que también se opuso Cambio Radical, se acordó el descuento al impuesto sobre la renta del 50 % del ICA pagado por las empresas. Dicho descuento, que se pretende eliminar en esta reforma, fue aplaudido por varios expertos económicos y eliminarlo podría hacer menos competitivo al país, según los congresistas de la bancada.

Varios congresistas, no solo de CR, han dicho que la reforma tributaria podría ser menos ambiciosa si se ataca la evasión y el contrabando. Y ese es justo es el otro reparo que mantiene la colectividad. “La reforma no plantea un plan de choque contra los $80 billones por evasión y contrabando con metas específicas de reducción de estos fenómenos que se conviertan en un compromiso ineludible del Ministro de Hacienda”, señalan.

En ese sentido, desde el partido proponen que se construya una norma para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar un plan concreto para luchar contra la evasión y el contrabando de forma anual, teniendo el compromiso de reducir este fenómeno en $8 billones cada año.

Que las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables sean plenamente deducibles de la renta del explotador, es otra de las contrapropuestas del partido, pues señalan que los impuestos cabeza de los explotadores de los recursos naturales, como quedó aprobado en primer debate, conduciría a “acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en el país”.

Eliminar la tributación mínima del 15 % sobre las utilidades comerciales de las empresas, mantener los beneficios en materia de ciencia, tecnología e innovación, y eliminar el impuesto de timbre sobre las escrituras públicas al considerar que desincentiva la adquisición de vivienda y otros inmuebles, son otros temas que desde el partido esperan que se incluyan en los siguientes debates de la reforma.

No obstante, las esperanzas no son muy altas teniendo en cuenta que desde CR ya han realizado varias contrapropuestas que, según dijeron esta semana, no han sido siquiera debatidas por el Gobierno. “El ministro no ha escuchado a la bancada parlamentaria de esta colectividad”, reclamaron desde la colectividad.