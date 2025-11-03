Logo El Espectador
Política
Se levantó veda a encuestas y todos los partidos se ponen en guardia ante resultados

Derecha, izquierda y centro comenzarán a analizar los sondeos públicos de opinión que miden la intención de voto. Hay nuevas reglas y este será su impacto.

Redacción Política
04 de noviembre de 2025 - 02:01 a. m.

Todas las fuerzas políticas han venido financiando encuestas que, por cuenta de una ley de origen multipartidista y que contó con la firma del presidente Gustavo Petro, tenían la veda de hacerse públicas hasta tres meses antes de que comenzara formalmente la inscripción de candidatos a dirigir la Casa de Nariño. Eso derivó en que las difusiones en redes, sin filtro alguno, dejara en especulaciones realmente quiénes estaban teniendo una opción real de impacto entre los votantes.

Pero eso terminó el pasado 31 de octubre y ahora el país...

