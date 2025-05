“Solo al jefe de la banda se le ocurre”: petrismo responde a la carta de Cepeda

AME5450. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/06/2024.- Los senadores colombianos Efrain Cepeda (i) y María José Pizarro (d) asisten a un debate en el Congreso de Colombia este jueves, en Bogotá (Colombia). El Congreso colombiano concluye su periodo ordinario de sesiones con un sabor agridulce para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se anotó un triunfo con la aprobación de la reforma de las pensiones y fracasos con las de la salud y la educación, mientras que la laboral seguirá su tránsito legislativo. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Al oficialismo no le cayó nada bien la carta abierta que envió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, a los congresistas, a quienes les pidió que voten libremente, sea positivo o negativo, a la consulta popular y sin dejarse “amedrentar” por las supuestas amenazas del Gobierno.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no ha llegado aún, pero el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya se pronunció sobre la misiva, dejando claro que nunca se ha amenazado al Legislativo.

“Me preocupa que dice que se está amedrentando al Congreso y hay que rechazar esto de forma tajante. No se ha amedrentado ni amenazado al Congreso, lo único que se dijo es que si no votan por los derechos de los trabajadores, seguramente el pueblo no los va a reelegir", sostuvo Benedetti.

El funcionario indicó que amenazar al Legislativo sería atentar contra los legisladores, cerrar la corporación o pedirle a la Fuerza Pública que se tome las instalaciones.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro también se refirió a la carta: "Solo al Presidente del Senado y jefe de la banda anti reformas Efraín Cepeda se le ocurre enviar una carta solicitando el voto a conciencia. Calma senador, por aquí SIEMPRE se vota libremente y en beneficio del pueblo de Colombia. Jamás respondiendo a financiadores y mezquindades".

En su carta, el senador conservador afirmó que nunca un gobierno había presionado tanto al Legislativo y dijo que se cambió el diálogo por la confrontación.

“Hoy enfrentamos un momento decisivo, una embestida sin precedentes contra los pilares de nuestro Estado, como son, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y hasta la prensa libre. Anuncios de revocatorias, movilizaciones intimidatorias, símbolos de guerra como espadas y banderas buscan afectar nuestra voluntad”, se lee en la carta.

La confrontación entre Petro y Cepeda ha subido de nivel desde que el Legislativo hundió la ley de financiamiento del Gobierno en diciembre del año pasado y terminó por endurecerse todavía más con la caída de la reforma laboral.

