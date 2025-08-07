7 de agosto: Petro apostó por las fronteras para comenzar el epílogo de su mandato

El presidente Gustavo Petro se reunió este 4 de agosto con influenciadores en en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Desde Leticia, como un símbolo para marcar soberanía ante Perú y por la imposibilidad de acudir al Puente de Boyacá por el paro que tiene bloqueadas varias carreteras de ese departamento hace al menos una semana, el presidente Gustavo Petro dará el pistoletazo definitivo a su último año como jefe de Estado desde la capital de Amazonas. Y será, además, el momento para destapar las cartas con las que se moverá en el epílogo de su administración y en medio de 12 meses con altísima carga electoral.

Si bien desde hace semanas el mandatario estaba...