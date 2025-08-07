No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

7 de agosto: Petro apostó por las fronteras para comenzar el epílogo de su mandato

El presidente Gustavo Petro liderará este jueves, desde Leticia, la ceremonia que marca el inicio del último año de su administración. El roce con Perú y la búsqueda de la reelección de la izquierda en 2026 son claves en la agenda. Viene otro ajuste ministerial.

Redacción Política
07 de agosto de 2025 - 01:03 p. m.
El presidente Gustavo Petro se reunió este 4 de agosto con influenciadores en en la Casa de Nariño.
El presidente Gustavo Petro se reunió este 4 de agosto con influenciadores en en la Casa de Nariño.
Foto: Presidencia

Desde Leticia, como un símbolo para marcar soberanía ante Perú y por la imposibilidad de acudir al Puente de Boyacá por el paro que tiene bloqueadas varias carreteras de ese departamento hace al menos una semana, el presidente Gustavo Petro dará el pistoletazo definitivo a su último año como jefe de Estado desde la capital de Amazonas. Y será, además, el momento para destapar las cartas con las que se moverá en el epílogo de su administración y en medio de 12 meses con altísima carga electoral.

Si bien desde hace semanas el mandatario estaba...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

7 de agosto

Amazonas

Perú

Frontera

Nicolás Maduro

Recta final de Petro

Armando Benedetti

Ministerio de Defensa

Cancillería

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Camilo Cogua(dr1s3)Hace 4 minutos
¿Que es eso de 'segun sus cuentas'? hagan la tarea bien señores periodistas. Si ponen datos en duda es porque tienen fuentes para contrastar, sino es un rumor que solo crea desinformación, lo contrario a su trabajo.
Michael Myers(apgw0)Hace 31 minutos
El borracho alebrestado en modo chavista se va para Leticia a rebuznar. Se rodea de sus esbirros violentos que lo azuzan y lo felicitan por ser tan magnánimo al reclamar un charco perteneciente a otro pais. Sus sectarios desde el resto del país se unen al rebuzno diciendo que la soberanía no se negocia ..
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 35 minutos
"Están fuertes las redes sociales con sus comentarios sobre mi rumba brava y consumo, Qué hacemos?" . "Ya sé, inventemonos un conflicto con el Perú!!".
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar