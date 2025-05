Petro acusó a un republicano de presunto complot: así respondió a carta de Leyva

El presidente Gustavo Petro aseguró que, supuestamente, hay un complot internacional para frenar su administración. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro aprovechó un evento con estudiantes del Sena, realizado este martes en la Casa de Nariño para promover la campaña electoral de la consulta popular que viene promoviendo, para responder la más reciente carta con duros dardos que en su contra publicó el excanciller Álvaro Uribe. Y, de paso, lanzó pullas al exmandatario Álvaro Uribe y mencionó a un senador estadounidense como un presunto conspirador en su contra.

Lo que dijo el mandatario ante los estudiantes del Sena –que fueron reuniones en la sede del Ejecutivo para esta concentración electoral– es que, según él, Leyva hace parte de un supuesto complot que habría para intentar frenar su administración. No obstante, al igual que su exfuncionario, no presentó ninguna prueba de lo que dijo.

Más información: CNE frenó actuación sobre Petro, pero llevó caso de campaña a “alegatos finales”

“Lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo, pero me la está cobrando a mí”, dijo el mandatario, quien agregó que “está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller o su hijo”. Y agregó: “No es un chisme, es un complot y no es nacional por completo. No es de colombiano, aunque haya colombianos”.

Además, manteniendo su relato electoral, el presidente Petro dijo que uno de los motivos del excanciller Leyva para acusarlo es supuestamente que quiso proteger –dijo– los contratos de Thomas Greg and Son con los organismos electorales para hacer parte de los comicios que del 2026, en los cuales el mandatario quiere reelegir a la izquierda en el poder. Incluso, aseguró que en la junta directiva de esa firma está el expresidente Juan Manuel Santos.

Consulte aquí: Leyva sacó otra carta lanzando dardos contra el presidente Petro: “está enfermo”

Petro también dijo que la Imprenta Nacional “tiene el deber” de frenar el contrato con Thomas y que, por esa vía, no esté presente en el proceso electoral que se avecina. E incluso afirmó que hay supuestamente funcionarios gubernamentales ayudándole a esa firma y que, por lo mismo, no permitirá que lo engañen para que se mantenga el contrato; es un nuevo capítulo de la pelea que tiene el jefe de Estado con esa empresa.

Entre tanto, en otro apartado de su largo discurso con los visos electorales que ahora caracterizan con mayor fuerza sus intervenciones públicas, aseguró –otra vez si pruebas– que supuestamente el senador del Partido Republicano Mario Rafael Díaz-Balart estaría detrás de “de un complot” para frenar su Gobierno.

Más información: Congreso le mete el acelerador a la consulta sin soltar otros frentes de la laboral

Y, para reforzar su mensaje pese a que le restan menos de 15 meses de mandato, dijo que si eso llegase a pasar, lo de afectar su administración, “debe estallar la revolución colombiana”.

También reiteró que supuestamente hay intereses de algunas instituciones en frenar su administración, por lo que volvió a cargar contra el Consejo Nacional Electoral y algunos fallos del Consejo de Estado; de hecho, dijo que hay magistrados “uribistas” que presuntamente tendrían intención de perseguirlo.

"Cuando se sabe, se grita libertad, los esclavos se producen en el mundo, incluso hoy en la ignorancia. Con el saber, los pueblos se vuelven libres y ejercen la libertad. Lo que estamos diciendo ahora es que la Consulta Popular es un momento en donde el pueblo debe ejercer la… pic.twitter.com/fkl7WskmUE — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 6, 2025

“No voy a acusar a (Álvaro) Uribe directamente, ya bien acusado que está en otras partes. Es la extrema derecha y son los nuevos nazis, los que están actuando y no son solo desde Colombia”, enfatizó Petro. Incluso, juntando temas, agregó: “Nunca he ido a una fiesta con (Armando) Benedetti. Y le voy a confesar, les tengo miedo a las amigas que invita”.

El mandatario dejó claro que firmará con China la carta de intención para unirse a la Franja de la Ruta, una propuesta que ha venido generando varias reacciones por los costos que implicaría para los mercados nacionales en medio de la dura tensión que hay con Estados Unidos. Eso sí, aprovechó todo esto para decir que se debe votar la consulta popular que promueve –bajo la tesis de darle oxígeno a la hundida reforma laboral– medir en urnas la fuerza del progresismo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.