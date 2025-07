“Buen viento y buena mar”: Petro acepta la renuncia de Laura Sarabia

Presidente Gustavo Petro y directora del Dapre, Laura Sarabia. Foto: CCARRION

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia que presentó esta mañana Laura Sarabia a la Cancillería. Resaltó que fue una persona clave en la campaña de 2022 que lo llevó al poder y le deseó un buen camino.

Lea: Polémicas y choques de Sarabia fueron marcando su salida y distanciamiento con Petro.

“Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora”, dijo Petro, quien se distanció de la saliente canciller en el último año.

Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina

estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella.como hormiguita organizadora.



Y luego en el gobierno descubrí, si escoge… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2025

Además, pero sin mencionarla, Petro dijo que el corazón no puede “dejarse conquistar por la codicia”: “Espero que hoy Laura sea una mejor mujer que la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar”.

Su mensaje a Sarabia lo hace justo cuando se encuentra reunido en la Casa de Nariño con su jefe de gabinete, Alfredo Saade, quien contrarió su determinación sobre el esquema de elaboración de pasaportes y la calificó de querer “perpetuar” el actual modelo que dirige la empresa Thomas Greg & Sons.

Justamente, Sarabia presentó su dimisión a Petro un día después de este pronunciamiento de Saade, asegurando que hay decisiones que se han tomado en los últimos días que no puede acompañar.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, indicó Sarabia en su carta.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.