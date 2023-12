Gobierno firmó decreto en el que acepta la renuncia de Martha Lucía Zamora

Petro se pronunció este lunes sobre la renuncia de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Archivo Particular

Este lunes, 18 de diciembre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, finalmente firmó el decreto 2184 de 2023, por medio del cual le acepta la renuncia a Martha Lucía Zamora Ávila como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que había presentado el pasado 4 de diciembre. En la dirección quedó encargada Paula Robledo Silva, quien, según la coordinación de Talento Humano, cumple con los requisitos mínimos de estudio y experiencia requeridos el cargo.

“Jamás me habían pedido la renuncia, como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m”, había contado al respecto Zamora en su cuenta de X. “No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo”, agregó.

Este fin de semana, Zamora le respondió al canciller Álvaro Leyva sobre varios asuntos que rodean el litigio y polémica por la fallida licitación para la adjudicación de la prestación del servicio de la elaboración de pasaportes. En entrevista con varios medios de comunicación, la exdirectora ha asegurado que no sostuvo reuniones con representantes de Thomas Greg & Sons en escenarios que no fueran institucionales. Aclaró que conoció fortuitamente a Juan Pablo Estrada, abogado de la firma, en Cartagena, en el marco de un simposio académico. En diálogo con Caracol Radio, además, Zamora aseguró que Leyva sí creó un proyecto de ley para favorecer al abogado Álex Vernot.

Zamora aconsejó a la Cancillería conciliar con Thomas Greg & Sons para evitar la demanda de 117 mil millones de pesos por el fallido proceso licitatorio, que fue declarado desierto. Entre las versiones encontradas, Leyva ha aseguró que nunca maltrató a la exfuncionaria y cuestionó si realmente ella representa los intereses del Estado. De hecho, afirmó que el presidente Gustavo Petro tenía intenciones de removerla del cargo desde hace más de un mes. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, dijo que reconocía “el mérito y el enorme éxito de las gestiones de la doctora Marta Lucía Zamora”.

#Atención El presidente Gustavo Petro acaba de firmar el decreto aceptando la renuncia de la directora de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, y confirmando el encargo a Paula Robledo Silva. pic.twitter.com/DAuE7QrYGU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 18, 2023

