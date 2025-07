Petro insiste en prohibición de exportar carbón a Israel y acusa al exministro Reyes

Petro acusó al exministro Reyes de "engañarlo". Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro reiteró la orden de no exportar carbón colombiano a Israel. Durante la VII Ministerial de Energía de la Celag acusó a su exministro de Comercio Luis Carlos Reyes de no obedecer la prohibición y pidió “al pueblo suizo que bloquee a Glencore”.

“Está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas, cuando el presidente decretó que no. O sea, ¿el presidente de Colombia es un cascarón que no tiene poder? ¿Es un títere? ¿El poder está en otro lado? El ministro anterior me engañó”, afirmó el jefe de Estado.

Aseguró que Reyes, cuando era ministro, “no pasó por filtros jurídicos” el decreto con la prohibición, que tuvo “dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón a Israel. Reyes, cómplice del genocidio en Gaza”.

En respuesta, el exministro Reyes escribió en X: “Presidente, desde el MinCIT dimos una gran pelea contra la cláusula que volvía el decreto inocuo. Aun así, usted mismo la impuso, alegando que el Mossad nos había infiltrado y que si no la poníamos la Corte Constitucional tumbaba el decreto”.

Durante la reunión ministerial, Petro insistió en que la prohibición se basa en el tratado de la Organización Mundial de Comercio “que dice que todo tratado que se hizo con un país que infringe el derecho internacional finaliza. Y el derecho internacional humanitario, ese prohíbe el crimen contra la humanidad. No debe salir una sola tonelada de carbón a Israel. Si no nos hacen caso y este gobierno y la constitución son de mentiras, le pido al pueblo suizo que bloquee a Glencore”.

E, incluso, pidió al “pueblo trabajador wayúu que si sigue saliendo carbón de Drumond y Glencore bloqueen, porque es una orden de la ley, mundial y nacional”. Y añadió: “Esto no es un tema técnico, es político. En Gaza qué tenemos? U genocidio. América Latina, más o menos mayoritariamente, ha votado en contra del genocidio en las Naciones Unidas”.

