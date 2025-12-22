Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro afronta últimos meses de su gobierno con un círculo de confianza reducido y en tensión

El presidente parece estar cada vez más solo en su apuesta de realizar los cambios que prometió en 2022. Además de tener un equipo de confianza reducido, entre varios de ellos se libran fuertes disputas por el control del poder. Hay preocupación en las bases petristas por los efectos de esa inestabilidad de cara a la apuesta de reelegirse en 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
22 de diciembre de 2025 - 11:05 a. m.
José Raúl Moreno, Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Armando Benedetti.
José Raúl Moreno, Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Armando Benedetti.
Foto: Joel_Gonzalez

El presidente Gustavo Petro afrontará los últimos siete meses de su gobierno, el primero de izquierda pura en Colombia, rodeado por no más de seis funcionarios de su entera confianza, que le hablan al oído, ejecutan sus órdenes y manejan su agenda. Aunque inició su mandato con un equipo amplio que combinaba a los petristas “purasangre” con los funcionarios técnicos y las fichas de los partidos tradicionales, cerrará su paso por la Casa de Nariño con un círculo de confianza reducido y envuelto en una maraña de rumores, traiciones y peleas que...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Gobierno Petro

Armando Benedetti

Angie Rodríguez

José Raúl Moreno

Peleas en el gobierno Petro

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Ministros

Funcionarios de Petro

PremiumEE

Elecciones 2026

Augusto Rodríguez

Jorge Lemus

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.