Petro afronta últimos meses de su gobierno con un círculo de confianza reducido y en tensión

José Raúl Moreno, Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel_Gonzalez

El presidente Gustavo Petro afrontará los últimos siete meses de su gobierno, el primero de izquierda pura en Colombia, rodeado por no más de seis funcionarios de su entera confianza, que le hablan al oído, ejecutan sus órdenes y manejan su agenda. Aunque inició su mandato con un equipo amplio que combinaba a los petristas “purasangre” con los funcionarios técnicos y las fichas de los partidos tradicionales, cerrará su paso por la Casa de Nariño con un círculo de confianza reducido y envuelto en una maraña de rumores, traiciones y peleas que...