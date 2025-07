“No hay ley que se pueda oponer a la voluntad del pueblo”: Petro alista otro remezón

El presidente Gustavo Petro en consejo de ministros este 15 de julio. Foto: Archivo Particular

Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro anunció que hará “cambios radicales” en su gabinete, al señalar que algunos de sus funcionarios siguen sin cumplir con el programa con el que fue elegido en 2022.

“Porque no parece que los cambios que he hecho en estos tres años, que son muchos —me critican—, pero es que no encuentro un gabinete que cumpla el programa de gobierno”, dijo el mandatario.

También aseguró: “Yo no puedo retener mi último año de gobierno con gente que no sepa el programa de gobierno y que no lo aplique [...] El pueblo votó por unos objetivos y al pueblo se le respeta. No hay norma o ley que se pueda oponer a la voluntad del pueblo”.

Petro agregó que el programa de gobierno “es lo que tienen que hacer, no sus caprichos o, peor aún, venderse al gran capital”. Afirmó que “muchas ministras y ministros me traicionaron a mí, traicionaron al mandato popular y están llevando los recursos al gran capital. Y nosotros dijimos que no, porque si no, ¿cómo se va a disminuir la desigualdad?”.

Incluso, dijo que “los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta, a muerte”. “Más en las mujeres (…) ya me van a levantar a palo mañana pero aquí sabemos cómo es. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la Presidencia atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos”, aseguró el presidente.

Durante su alocución presidencial, antes de que comenzara el consejo, el mandatario aprovechó para criticar, una vez más, a algunos de sus exministros, en particular a Alejandro Gaviria, quien fue jefe de la cartera de Educación pero quien, según Petro, se enfocó en lo que sucedía en el Ministerio de Salud. “La mayoría de mis ministros en este gobierno me ha traicionado”, anotó.

En esa intervención dedicada a la crisis de la salud, el presidente defendió a Juliana Andrea Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior, quien tiene una indagación previa en la Procuraduría tras ser acusada de hacer uso indebido de una aeronave de la Policía Nacional para viajar a Valledupar con un familiar el pasado 19 de junio.

En su defensa, Petro afirmó: “Critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado, que no era para él, sino para Colombia, porque van en un avión y no critican que todos los días salen aviones en Colombia, pagos con el dinero público, a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad de los dueños de la EPS””.

