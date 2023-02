Petro anuncia salidas en los ministerios de Educación, Deportes y Cultura

A través de una breve intervención, el presidente anunció los cambios en tres carteras Foto: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció cambios en su gabinete. A través de una breve intervención, confirmó la salida de los ministros Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura). Es la primera vez que hay relevos en los ministerios desde que asumió el poder.

Tras anunciar las salidas, el primer mandatario comentó que la cartera de Educación será asumida por Aurora Vergara y Astrid Rodríguez, la del Deporte. Aunque no lo dijo de forma expresa, la salida de algunos de los ministros, específicamente Gaviria, habría tenido que ver con las objeciones presentadas a la reforma a la salud.

“Este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas”, dijo el presidente en la antesala al anuncio de la salida de los tres ministros. Luego, hizo énfasis en la reforma a la salud, por lo que es claro que este tema fue fundamental en el revolcón ministerial.

“El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos: buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad, que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral”, fueron otras de las declaraciones de Gustavo Petro.

Durante todo su discurso, el presidente hizo mención a las reformas a la salud (ya radicada), laboral y pensional, estas dos aún por conocerse oficialmente. “Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al acuerdo nacional, a que todas las fuerzas políticas incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas ayuden a construir este país con el debate y las propuestas”, dijo el primer mandatario.

Tras anunciar las salidas de los ministerios, el presidente agradeció el papel que jugaron en estos seis meses de gobierno. “Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”, concluyó Petro, que cerró su intervención asegurando que seguirán “buscando consensos y acuerdos para consolidar nuestras reformas”.

La razón de la salida de los tres ministros

Es claro que la salida de Alejandro Gaviria tuvo que ver con su oposición a la reforma a la salud. Este fue uno de los que más se opuso al texto presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho. Fueron varios los momentos en los que el el ahora exministro comentó sus reservas, basado en gran parte a su experiencia como cabeza de la cartera de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Hace dos semana, se filtró un documento en el que el ministro de Educación señalaba varias dudas sobre el proyecto a la salud. En ese momento se conoció que, tras conocerse el documento por parte de los medios, se le habría pedido a Alejandro Gaviria que se retractara o diera un paso al costado. Ninguna de las dos ocurrió, pero lo dejó mal parado ante el presidente.

Luego, este domingo, se difundió una carta firmada por los ministros de Educación, Hacienda (José Antonio Ocampo) y Agricultura (Cecilia López) en la que se le advertía al gobierno sobre posibles omisiones y errores en el texto presentado por la ministra Corcho. Supuestamente, esta carta se había entregado hace algunas semanas y sus observaciones habrían sido ignoradas. Sin embargo, el presidente dijo este lunes, a través de redes sociales, que sí se había discutido y se habían tenido en cuenta algunas de su observaciones.

Como la intervención presidencial de este lunes se centró en la reforma a la salud, no están claras las razones de la salida de las otras dos ministras, Urrutia y Ariza. Ambas comentaron en Caracol Radio que no sabían de su salida sino hasta que el presidente hizo la alocución. Además, expresaron que no tenían ninguna observación o rechazo a la reforma a la salud presentada por el gobierno, por lo que el relevo en estos ministerios nada tendría que ver con el choque con la ministra Corcho.

Sin embargo, en el caso de la exministra del Deporte, distintos sectores venían quejándose por su labor y hasta habían puesto en duda sus capacidades para asumir la cartera que rige las políticas del deporte en el país. Por otro lado, en el caso de Ariza, esta comentó en Caracol Radio: “No había hablado conmigo (Petro), pero yo lo suponía. Estoy de acuerdo con el cambio que plantea este gobierno y seguiré creyendo”.

Lea la intervención presidencial completa:

Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el Gobierno, y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad necesitan mucha determinación para aplicarlas.

Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos: buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad, que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral.

La salud es un derecho, no un negocio. Y la actividad privada, que bienvenida sea, no puede impedir o limitar ese derecho. Buscamos soluciones justas, estables y responsables y entre todos y todas.

Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al Acuerdo Nacional, a que todas las fuerzas políticas incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas ayuden a construir este país con el debate y las propuestas.

Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social.

He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y Astrid Rodríguez como ministra del Deporte; para que con nuevas energías pueden culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como Presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas.