Patricia Ariza se va del Ministerio de Cultura

La dramaturga Patricia Ariza, fundadora del Teatro La candelaria, es una de las funcionarias que abandonan el gabinete del presidente Gustavo Petro, tras el remezón que anunció el mandatario esta noche.

“Sí, ha habido dificultades en algunos conceptos de la política cultura. No quiero ser una vocera en contra del gobierno del cambio, lo respeto, pero no comparto la decisión del gabinete. Hemos tenido diferencias con la política de la música, pero no quiero que esas diferencias me conviertan en una persona de la oposición. Me hubiera gustado profundizar más en los cambios cultuales: este país lo necesita. Aquí hay gente buena y valiosa”, afirmó la ministra saliente en diálogo con Caracol Radio.

Ariza aseguró que se enteró de la decisión presidencial durante la intervención del jefe de Estado. “Me hubiera gustado que el presidente me lo hubiera dicho mirándome a los ojos”, sin embargo, la jefe de gabinete señaló que las funcionarias Patricia Ariza y María Isabel Urrutia, saliente ministra del Deporte, sí fueron notificadas con anterioridad.

La poeta, quien ha sido crítica de la Economía Naranja, la política cultural de gobierno del expresidente Iván Duque, entró a la cartera que hoy abandona con la premisa de darle un vuelco al manejo del sector. En entrevista para El Espectador, que se publicó el pasado 22 de febrero, Ariza señaló: “No estoy ahí para conseguir un empleo, ya tenía uno en el Teatro La candelaria y algún día volveré. Soy ministra porque hay posibilidades de cambiar las cosas. En el sentido fundamental, siempre quise que se cambiaran asuntos en el ministerio y creo que, con el movimiento cultural, lo hemos logrado”.

Este lunes, luego de conocerse la decisión del presidente, Ariza indicó que, aunque fue poco tiempo que estuvo conformando el gabinete, se empezaron a ver algunos cambios: “Cambiamos la Economía Naranja por una popular y alternativa, creamos comunidad con la Colombia extendida y cambiamos los enfoques del ministerio. Se ha hecho mucho. Los cambios hablan por sí solos”, añadió en la conversación con Caracol Radio.

Semanas antes de conocerse la decisión en el sector, se le hicieron críticas por el manejo en el presupuesto para las artes públicas. En entrevista para este medio, la exfuncionaria señaló: “Es que es un país de 50 millones de habitantes, pero no hay la suficiente consideración por lo que representa la cultura y el arte y los saberes en el país. Por supuesto que hubo un aumento significativo en el presupuesto, eso no lo podemos desconocer, nunca ha habido un monto para la cultura de esa dimensión, pero era lo que se podía con la reforma tributaria. Obviamente, no es suficiente porque las necesidades culturales son enormes”.

Mientras se conoce quién quedará al frente de la cartera de Cultura, se designó al bogotano Ignacio Zorro como ministro encargado. Con más de 40 años de trayectoria profesional, el maestro se ha dedicado a la formación de músicos en Colombia. “Ha liderado programas y proyectos de entidades como la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá; dirigió el proyecto “Formación de profesionales en música para Colombia” con la Organización de Estados Americanos (OEA), y ha sido director del Coro Nacional de Colcultura”, se lee en la información que compartió la Presidencia. Zorro también ha sido director del Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, director de la Licenciatura en Música de la Facultad de Ciencias de la Educación Universitaria Pedagógica y Tecnológica de Colombia, decano y fundador de la Facultad de Música de la Universidad Antonio Nariño, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Consejo Nacional de la Música.

Los cambios en el gabinete de Gustavo Petro se presentan en un momento coyuntural de su administración, justo cuando se discuten temas sensibles como la reforma a la salud y la reforma laboral.

