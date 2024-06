“Habrá cambios en el gabinete”: Petro reveló que estarán listos antes del 20 de julio

El presidente Gustavo Petro en Estocolmo, Suecia, en el foro “Paz, Reconciliación, Derechos Humanos”, en la Universidad Sueca de Defensa. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes desde Suecia que sí se viene un gran ajuste a su gabinete ministerial, el cual surgirá de la evaluación que viene haciendo hacia el interior de su Gobierno y que estará listo antes del próximo 20 de julio.

Aunque no dio detalles de qué carteras serán ajustadas, el jefe de Estado sí dejó en claro que los cambios se harán con base en el cumplimiento de su programa de Gobierno. De hecho, advirtió que quienes lleguen a las carteras tendrán una misión específica: “No hay espacio más que para ejecutar el programa de Gobierno”.

En un diálogo ampliado con periodistas de varios medios nacionales, entre ellos El Espectador, el jefe de Estado precisó que quienes lleguen a su equipo en el Ejecutivo no serán elegidos por color político. Y advirtió que “no hay espacio más que pare ejecutar el programa de Gobierno”.

“Llegamos a la mitad de Gobierno y hay que hacer evaluación”, señaló Petro, quien dijo que “habrá cambios en el gabinete” y que estarán listos antes del 20 de julio.

Petro, quien este viernes termina su paso por Suecia y continúa por Suiza, defendió la gestión de ministros que han estado metidos en polémicas, como el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el de Defensa, Iván Velásquez; y el de Hacienda, Ricardo Bonilla. No obstante, no fue enfático en si seguirán o no en sus cargos.

“Cada resultado choca contra una barrera que quiere impedir el resultado”, precisó Petro, quien en todo caso aprovechó para advertir que la ejecución no se puede medir por dinero que sale de las carteras a los bancos, sino por las obras que realmente se vean en cada sector.

Economía y otros puntos

Pero en medio de este diálogo en medio de su gira por Suecia y Suiza, el presidente aprovechó para referirse a otros temas. Dijo, por ejemplo, que no se requiere un proyecto de ley para ejecutar su plan de inversiones forzosas y que esa figura ya existe en el país y que hay por lo menos $40 billones moviéndose por este camino.

Además, siguiendo con la línea económica, reiteró que la reforma tributaria que tramitó se cayó en gran parte en la Corte Constitucional y que eso obligó al recorte de $20 billones en el gasto público. Pero aprovechó para lanzar un dardo: “Los gastos en Colombia no se han disparado por derroche, sino por una pésima política pasada”.

“Tenemos que ir a la inversión, lo cual en cierta forma es suicida”, añadió el jefe de Estado al hacer referencia a que tiene que mantener ese proceso con las limitaciones que tiene la regla fiscal. Incluso, no se descarta modificarla.

En cuanto al orden público, que está en crisis en algunas regiones como el sur del país, Petro afirmó que grupos como las disidencias están reaccionando de forma violenta por el accionar militar que está ejecutando el Estado.

“Estamos recuperando territorios que se habían dejado abandonados desde el acuerdo con las Farc”, añadió Petro, pero reconoció que “errores en inteligencia sí hay”. Incluso, al referirse a los temas de los ataques con drones, el mandatario dijo que de la misma forma podrían responderse.

Y en lo relacionado con su ida al Consejo de Seguridad de la ONU en julio próximo, Petro confirmó que denunciará el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc y que con ello espera que se mueva la institucionalidad nacional para hacer los cambios que –según él– se requieren en este campo.

