Petro asumió rol de operador político y así buscará destrabar su apuesta electoral

El mandatario se juega la continuidad de su proyecto fungiendo como equilibrista del Pacto Histórico y puente con los sectores tradicionales que le podrían garantizar un cupo en la segunda vuelta. Sus bases creen que de ahora en adelante él será el punto de cierre de todas las discusiones y movimientos para las elecciones de 2026.

Redacción Política
30 de agosto de 2025 - 01:05 p. m.
El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios.
El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios.
Foto: Presidencia

Reuniones a puerta cerrada y otras de cara al público, llamadas y cruces de mensajes, órdenes vía X y varias movidas más demostraron esta semana que el presidente Gustavo Petro encarará de frente el papel de jefe de filas del movimiento político que lo respalda y busca mantenerse cuatro años más en el poder. Aunque naturalmente siempre ha sido el líder del petrismo, en los últimos días pasó de delegar en sus gregarios las cuestiones de mecánica electoral a dar línea directa y trazar estrategias de cara a las consultas del 26 de octubre y las...

Manuel Gilberto Rosas diaz(85839)Hace 35 minutos
Ya están haciendo las componendas para mantenerse en el poder.Pero creo que no han hecho lo suficiente para merecer una reelección.Los logros en materia socioeconómica no son muy prometedores y al igual que en otros tiempos pasados los presidentes y sus partidos pasan sin animo ni gloria los 4 años de mandato y el pueblo no ve ningún mejoramiento en su sistema de vida ni en políticas correctivas que permitan lograr ese mejoramiento un poco mas tarde en el tiempo.Todo es puro cuento!
Michael Myers(apgw0)Hace 50 minutos
Para eso quiere el progrecirco un estado omnipresente. Para parasitarlo y acabarlo. Para apropiarse de todo aquello que no les pertenece y ponerlo a su propio servicio. Para cambiar las normas para imponer su utopía narcochavista.
