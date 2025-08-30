Petro asumió rol de operador político y así buscará destrabar su apuesta electoral

El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios. Foto: Presidencia

Reuniones a puerta cerrada y otras de cara al público, llamadas y cruces de mensajes, órdenes vía X y varias movidas más demostraron esta semana que el presidente Gustavo Petro encarará de frente el papel de jefe de filas del movimiento político que lo respalda y busca mantenerse cuatro años más en el poder. Aunque naturalmente siempre ha sido el líder del petrismo, en los últimos días pasó de delegar en sus gregarios las cuestiones de mecánica electoral a dar línea directa y trazar estrategias de cara a las consultas del 26 de octubre y las...