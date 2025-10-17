Logo El Espectador
Política
Gobierno premió a sus alfiles y castigó a sus opositores con varias partidas del presupuesto 2026

Los aumentos de inversión en varias regiones coincidieron con el respaldo que ha tenido la Casa de Nariño en el Capitolio; Atlántico y Cesar fueron ejemplo de ello. Y entidades que han mostrado distancia terminaron con menos recursos.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
17 de octubre de 2025 - 11:05 a. m.
Presupuesto General de la Nación del 2026 aprobado en segundo debate de la plenaria de Senado
Foto: Mauricio Alvarado

La victoria que se anotó el Gobierno en el Congreso al lograr mayorías para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones, tiene un impacto significativo en sus intereses electorales. La razón es que algunas de las partidas incluidas en el proyecto sirvieron para endulzarles el oído a varios de los que se oponían al avance de la iniciativa y, así mismo, para premiar a los más fieles a la Casa de Nariño. El común denominador es que la mayoría busca reelegirse.

Y no es un tema menor. La campaña exige mostrar resultados e...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
ERWIN JIMENES(18151)Hace 6 minutos
Es politica ..a quien queria que le diera mayor participacion?..a fico y a rendon?..que bobada.
