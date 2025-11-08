Lo que está en juego por choque entre Gobierno y Congreso a 40 días de acabar periodo

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la Casa de Nariño ven con preocupación cómo el tiempo les empieza a jugar en contra de su agenda legislativa. Con una campaña electoral en ciernes y una bancada opositora que se muestra reacia a discutir los proyectos claves del petrismo, desde el Gobierno han planteado una estrategia que pasa por una narrativa que han utilizado previamente: la del “bloqueo institucional”. Se trata de una movida en la que el presidente Gustavo Petro y su administración empiezan a ver cómo se enredan proyectos como el de la ley de financiamiento y el de la...