Política
Lo que está en juego por choque entre Gobierno y Congreso a 40 días de acabar periodo

El presidente Petro y su ministro Benedetti revivieron la narrativa del “bloqueo institucional” por la falta de discusión de sus proyectos. Los congresistas los acusan de “no respetar” la independencia de poderes. Iniciativas como la reforma a la salud y la ley de financiamiento tienen comprometido su futuro.

Redacción Política
08 de noviembre de 2025 - 01:04 p. m.
Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la Casa de Nariño ven con preocupación cómo el tiempo les empieza a jugar en contra de su agenda legislativa. Con una campaña electoral en ciernes y una bancada opositora que se muestra reacia a discutir los proyectos claves del petrismo, desde el Gobierno han planteado una estrategia que pasa por una narrativa que han utilizado previamente: la del “bloqueo institucional”. Se trata de una movida en la que el presidente Gustavo Petro y su administración empiezan a ver cómo se enredan proyectos como el de la ley de financiamiento y el de la...

Por Redacción Política

