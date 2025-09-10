Petro busca oxígeno en su agenda internacional mientras sortea ruidos en el gabinete

El presidente Gustavo Petro viajó a Brasil, invitado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Ovidio González / Presidencia

Un día después de que aterrizara en Colombia tras su paso por Japón, el presidente Gustavo Petro emprendió su viaje número 65 al exterior. Llegó a Brasil este martes en la mañana y horas después volvió a Colombia para aceptar la renuncia del ministro de las TIC, Julián Molina, y de paso cancelar toda la agenda prevista para tratar de darle rumbo a la discusión del presupuesto para 2026 y la reforma tributaria.

Tratando de timonear en la tormenta política que desató la elección de Carlos Camargo en el Senado y esquivar los ruidos que generó en...