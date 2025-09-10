No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Petro busca oxígeno en su agenda internacional mientras sortea ruidos en el gabinete

Con dos viajes en la última semana, el presidente Gustavo Petro completó 65 visitas internacionales en tres años en el poder. A la espera de la vitrina que le ha dado la Asamblea General de la ONU y en pleno remezón ministerial, concentrará sus discursos en la posible descertificación de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos y la crisis en Venezuela.

María José Barrios Figueroa
10 de septiembre de 2025 - 02:03 a. m.
El presidente Gustavo Petro viajó a Brasil, invitado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Foto: Ovidio González / Presidencia

Un día después de que aterrizara en Colombia tras su paso por Japón, el presidente Gustavo Petro emprendió su viaje número 65 al exterior. Llegó a Brasil este martes en la mañana y horas después volvió a Colombia para aceptar la renuncia del ministro de las TIC, Julián Molina, y de paso cancelar toda la agenda prevista para tratar de darle rumbo a la discusión del presupuesto para 2026 y la reforma tributaria.

Tratando de timonear en la tormenta política que desató la elección de Carlos Camargo en el Senado y esquivar los ruidos que generó en...

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
