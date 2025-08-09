Petro busca un “frente unido” en su gabinete y las fronteras en año clave para la izquierda

Durante el consejo de ministros sobre presupuesto, que se realizó este 7 de julio en Palacio, el presidente Gustavo Petro estuvo junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, su jefe de Despacho, Alfredo Saade, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Presidencia

La recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó con un frente unido en Leticia, Amazonas. Con casi todos sus ministros presentes y un discurso que removió las aguas con Perú tras desconocer la soberanía de ese país en la isla Santa Rosa, el jefe de Estado volvió a dejar claro que su apuesta es cerrar filas en torno al proyecto político que lo llevó al poder e intentar reelegirlo en 2026.

Ese 7 de agosto, el país atestiguó su reconciliación pública con la vicepresidenta Francia Márquez, volvió a ver reunidos a 17 de los 19...