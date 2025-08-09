No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Petro busca un “frente unido” en su gabinete y las fronteras en año clave para la izquierda

Con la vicepresidenta Francia Márquez a bordo y casi todo el gabinete presente en Leticia comenzó la recta final del Gobierno. Con un discurso que busca defender la soberanía colombiana, y poniendo a andar los proyectos rezagados, la Casa de Nariño tiene la mira en quedar bien parada ante las bases que les podrían dar otra victoria.

Redacción Política
09 de agosto de 2025 - 01:03 p. m.
Durante el consejo de ministros sobre presupuesto, que se realizó este 7 de julio en Palacio, el presidente Gustavo Petro estuvo junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, su jefe de Despacho, Alfredo Saade, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Foto: Presidencia

La recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó con un frente unido en Leticia, Amazonas. Con casi todos sus ministros presentes y un discurso que removió las aguas con Perú tras desconocer la soberanía de ese país en la isla Santa Rosa, el jefe de Estado volvió a dejar claro que su apuesta es cerrar filas en torno al proyecto político que lo llevó al poder e intentar reelegirlo en 2026.

Ese 7 de agosto, el país atestiguó su reconciliación pública con la vicepresidenta Francia Márquez, volvió a ver reunidos a 17 de los 19...

Por Redacción Política

