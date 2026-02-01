Petro se encuentra cara a cara con Trump y pone en juego la cooperación y su agenda personal

Así se prepara el presidente Petro para la reunión con Donald Trump. Foto: Eder Rodríguez

Por primera vez en tres años y seis meses, el presidente Gustavo Petro jugará de visitante y con la mayoría de pronósticos en reserva. Desde que llegó a la Casa de Nariño, el jefe de Estado ha mantenido una agenda hermética y siempre ha controlado con quién habla y en qué condiciones. Este estilo incluso ha resultado en que sus propios funcionarios, con pocas excepciones, tengan acceso restringido a su despacho o deban enfrentar regaños e interrupciones en vivo durante los consejos de ministros televisados.

Sin embargo, este 3 de febrero no...