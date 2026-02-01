Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro se encuentra cara a cara con Trump y pone en juego la cooperación y su agenda personal

El mandatario afrontará este martes la reunión más sensible de su mandato. Incluido en la lista Clinton, descertificado y en una plaza desconocida, intentará convencer al magnate Donald Trump de que está haciendo las cosas bien y de exponer sus posturas en materia de políticas de drogas, migración y comercio. Así se mueven sus funcionarios y lobistas contratados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
01 de febrero de 2026 - 02:02 a. m.
Así se prepara el presidente Petro para la reunión con Donald Trump.
Así se prepara el presidente Petro para la reunión con Donald Trump.
Foto: Eder Rodríguez

Por primera vez en tres años y seis meses, el presidente Gustavo Petro jugará de visitante y con la mayoría de pronósticos en reserva. Desde que llegó a la Casa de Nariño, el jefe de Estado ha mantenido una agenda hermética y siempre ha controlado con quién habla y en qué condiciones. Este estilo incluso ha resultado en que sus propios funcionarios, con pocas excepciones, tengan acceso restringido a su despacho o deban enfrentar regaños e interrupciones en vivo durante los consejos de ministros televisados.

Sin embargo, este 3 de febrero no...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Petro y Trump

Reunión de Petro y Trump

Petro en Estados Unidos

Daniel García-Peña

Canciller

Marco Rubio

Narcotráfico

Lista clinton

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Migración

PremiumEE

Casa Blanca

Oficina Oval

Diplomacia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.