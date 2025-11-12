Izquierda acelera movidas ante el CNE para consolidar fusión del Pacto Histórico

Candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El proceso de fusión del Pacto Histórico en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue en vilo y pone en riesgo la inscripción de candidaturas al Congreso como partido único de la principal fuerza de izquierda en el país. Ante la demora de este procedimiento y tras casi 12 meses de espera, la bancada oficialista empezó una serie de movimientos con los que esperan, antes del 8 de diciembre, tener ese reconocimiento.

Las directivas de los partidos Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica encaminaron una estrategia en la que “allanaron su...