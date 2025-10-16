Logo El Espectador
Política
Gobierno apostó por las plenarias del Congreso para salvar sus proyectos en año electoral

La instrucción es intentar llevar a los plenos de Senado y Cámara la reforma a la salud, el presupuesto y otras iniciativas para cazar, con una milimétrica estrategia política que se formuló desde la Casa de Nariño, los esquivos apoyos de las comisiones.

Redacción Política
16 de octubre de 2025 - 12:02 p. m.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere que sus iniciativas lleguen a las plenarias de Senado y Cámara para intentar salvarlas en este año electoral.
Foto: Óscar Pérez

Con el fin de mover la discusión más allá de las comisiones que suelen ser dominadas por mayorías que no comulgan de todo con los planteamientos que se promueven desde la Casa de Nariño, y menos en época electoral, el Gobierno comenzó un trabajo de milimetría política para esquivar nuevas derrotas en el Congreso y que sean las plenarias las que tomen las decisiones.

Si bien en el Ejecutivo reconocen que es una jugada igual de riesgosa por los reveses que las iniciativas del presidente Gustavo Petro han tenido en esos escenarios, con algunas...

