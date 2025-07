Gobierno monitorea movimientos detrás de elecciones de presidentes de Senado y Cámara

Este 20 de julio se darán los relevos en las jefaturas del Senado y de la Cámara. Foto: Óscar Pérez

Las plenarias de Senado y Cámara se alistan para elegir en la tarde de este domingo a quienes sucederán a Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) en la cúpula del Capitolio, en medio de la expectativa que tiene el presidente Gustavo Petro por saber quiénes serán sus interlocutores directos durante la última legislatura.

Y no es un paso menor. La dura pugnacidad que ha caracterizado la relación de la Casa de Nariño con el Legislativo y la necesidad de pasar varias iniciativas que aún son claves para un poder Ejecutivo que también está en campaña para intentar reelegir al progresismo en 2026, quienes asuman la jefatura del Senado y de la Cámara jugarán un rol determinante para establecer el curso del epílogo del actual Gobierno y de quienes hoy ostentan una curul.

Si bien en la cámara alta es casi un hecho que quien presidirá a la corporación es el senador liberal Lidio García, quien tiene el respaldo mayoritario de varias bancadas, el legislador Alejandro Chacón viene haciendo un trabajo minuciosos intentando pescar votos y dar el golpe de mano que le permita presidir el Senado.

A García ya lo postuló la oficialidad del Partido Liberal, por lo que cuenta con el guiño del expresidente César Gaviria y de otras bancadas tanto de oposición como cercanas al oficialismo; e, incluso, este diario supo por fuentes del Gobierno que su nombre no caería mal, aunque preferirían ver con más viabilidad a Chacón. Es por eso que este último busca respaldo en las disidencias de las colectividades y, por supuesto, en las fuerzas petristas.

Por los lados de la Cámara la situación es un poco más compleja. El aspirante del oficialismo es el representante Julián López, del partido de La U, quien ya cuenta con el apoyo directo de la bancada de su colectividad en esta corporación, así como con el respaldo del Pacto Histórico; durante las últimas 24 horas han circulado varias fotos en ese sentido.

Incluso, en la semana se reunió con el presidente Petro, de lo cual también quedó registro gráfico, y ha tenido el apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti, para potenciar su aspiración. Y, en paralelo, este domingo se conoció que el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, desistió de buscar este cargo al ver la avalancha de apoyos que, impulsados desde la Casa de Nariño, logró López.

No obstante, la votación final no será sencilla. La razón es que el representante Leonardo Rico, de Cambio Radical, quiere que se respeten los acuerdos iniciales, según los cuales esta dignidad le corresponde en el último año legislativo a su colectividad. En esta apuesta ya cuenta con el respaldo directo del Centro Democrático y de algunas fuerzas que no quieren caminarle al Gobierno.

En todo caso, cuando estas dignidades se definan, se sabrá el devenir de iniciativas que el Gobierno del presidente Petro quiere promover, con la ley de beneficios para negociar con capos de narcobandas bajo la chapa de la llamada paz total, así como una reforma tributaria con la que se aspira a recoger $19 billones; también está entre las apuestas el presupuesto general de 2026, el tercer debate de la reforma a la salud y, entre otras, los ajustes al Código Minero y a las normas que rigen los servicios públicos del país.

