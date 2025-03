“Los que fuimos de M-19 no aprendimos a hablar carreta”: Petro al Congreso tras marchas

El presidente Gustavo Petro en su intervención en la marcha para respaldar sus reformas. Foto: Jose Vargas Esguerra

El presidente Gustavo Petro habló en la Plaza de Bolívar de las reformas progresistas y de la consulta popular. Lanzó dardos a empresarios, alcaldes como Carlos Fernando Galán y al Congreso.

Mientras hablaba en la tarima que se armó en la madrugada de este martes, en el Edificio Nuevo del Congreso, los senadores de la Comisión Séptima debatían el futuro de la reforma laboral.

Sobre las 12:45 p.m. de este martes, 18 de marzo, el presidente Petro se dirigió a sus seguidores. Aunque se esperaba que hablara pasadas las 2:00 p.m., en un momento poco usual, se adelantó.

En el escenario estuvo acompañado por parte de su gabinete, como los ministros del Interior y de Educación, Armando Benedetti y Daniel Rojas, respectivamente, así como representantes sindicales y congresistas afines, como León Fredy Muñoz (Alianza Verde). Sin embargo, resaltó que, a diferencia de otros “plazoletazos”, no estuvo acompañado ni por sus hijas ni por la primera dama, Verónica Alcocer.

En su discurso, Petro incluyó, como es usual, figuras como Simón Bolívar y Gabriel García Márquez, a quien referenció vía su principal obra: Cien años de soledad, asegurando que la consulta popular es el momento de “soltar las mariposas amarillas”.

Pero también aprovechó el espacio, en una plaza que se llenó con símbolos de sindicatos y de organizaciones sociales indígenas, para criticar a sus contrincantes políticos.

Sobre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo: “Traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo. Dónde está al agua (...) si sus propios especuladores de la tierra, compañeros de campaña y amos del gobierno local acabaron con el agua. Cree que con un racionamiento soluciona el problema y eso es una mentira. El problema es tan grave porque es un problema climático, que un racionamiento no lo puede solucionar”.

Durante 31 minutos, el presidente Petro habló para impulsar la consulta popular, a la vez que culpó al Congreso por no aprobar las reformas sociales.

“El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo. No entienden a Colombia, están en contra de la realidad misma. Viven en una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven, no le sirven al pueblo”, aseveró.

“Cuando la tiranía se impone, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible. Están pisoteando la Constitución que hizo el pueblo, pasándosela por la faja”, indicó el presidente Petro.

Además, dejó entrever que los hechos actuales también tienen como objetivo las elecciones de 2026: “Llegó otra vez el tiempo de vencer. No más oligarcas en Colombia. Se acabaron los corruptos en el Congreso. El Congreso será elegido por el pueblo y el pueblo castigará la corrupción y la codicia y volverá a plantear la política limpia de Jorge Eliécer Gaitán”.

También criticó que fuera en la Comisión Séptima que se evitara, al menos virtualmente, el avance de la reforma laboral. Luego de eso, agregó que será la plenaria del Congreso la que deberá darle luz verde a la consulta popular:

“Le corresponde al Congreso votar para permitir que el pueblo hable. El pueblo jamás se acalla y daremos todo, hasta la última energía para que el pueblo no se silencie, para que grite en todas las plazas, porque cuando lo traicionan le toca al pueblo decidir y llegó el momento de decidir. Por eso la propuesta de la consulta popular me parece fundamental”.

Y Petro hizo un llamado a sus seguidores: “Quedan convocados, arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo no el día de hoy, de los votos que ya vendieron su corazón en la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo”.

El presidente terminó su intervención con un “¡qué viva la consulta popular!" acompañado de los vítores de quienes asistieron a la manifestación.

Vea aquí la intervención completa del presidente Gustavo Petro:

