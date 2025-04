53,7% de las personas considera pertinente la consulta popular, dice nueva encuesta

Petro convocará a la consulta popular para aprobar puntos claves de la hundida reforma laboral. Foto: Juan Diego Cano

De acuerdo con el último Opinómetro de Datexco, la mayoría de los colombianos ven conveniente que se realice la consulta popular que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscará impulsar en respuesta al hundimiento de la reforma laboral en el Congreso.

Ante la pregunta de “si cree que es pertinente que el Gobierno Nacional avance con la consulta popular que promueve para revivir la reforma laboral”, el 53,7% dijo que sí frente a 35,9% que respondió que no. El 10,4% señaló que no sabe o no responde.

Los resultados de la encuesta, comisionada por W Radio, fueron retomados por funcionarios del Gobierno Petro, que reiteraron que es un hecho que se realizará.

“53,7% de los colombianos está de acuerdo con la #ConsultaPopular. El pueblo demanda cambios urgentes en sus condiciones laborales. La Consulta va porque va”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Similar fue la reacción del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

La encuesta, con un tamaño de muestra de 700 personas y un margen de error de 3,7%, también preguntó sobre la aprobación de la manera en como el presidente está manejando el país: 60,5% respondió que desaprueba y 32,6% que aprueba.

Consulte aquí la encuesta completa:

