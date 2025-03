Registrador aclaró que consulta popular de Petro no podrá coincidir con elecciones

Registrador Nacional durante el lanzamiento de tecnología y calendario electoral para las elecciones de congreso y presidencia para el año 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este jueves, varios altos funcionarios del Estado aclararon algunos puntos sobre el impacto financiero y el efecto que tendría en el calendario electoral del país la consulta popular que el presidente Gustavo Petro busca impulsar para sus reformas sociales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió que la consulta no podrá coincidir con otras elecciones. “La ley 1757 señala que no es posible que la consulta se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral. Luego, prácticamente Colombia va a estar tres años en permanente proceso electoral. Es un tema bien importante porque estamos hablando de recursos, proveedores, de una serie de cosas muy importantes, pero no estamos hablando de una aún más importante: la democracia”, señaló.

Por su parte, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su preocupación por el alto costo de la consulta en un contexto de limitaciones económicas. “Estamos hablando de 700.000 millones y, paralelamente, hay otras obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Tenemos el endeudamiento que se tiene que cumplir; si se calcula mal el recaudo, se termina gastando más de lo debido”, advirtió en el foro de Cambio “Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la transparencia”.

El procurador Gregorio Eljach, en cambio, destacó que la discusión sigue abierta en el Congreso y que será el Senado el que defina el futuro de la iniciativa. “Yo desearía que ese concepto sea mesurado; hay un plazo razonable discutido y las mayorías dirán en la plenaria del Senado en qué sentido va el concepto que pide el señor presidente para habilitarse en la consulta popular”, indicó.

Eljach, exsecretario general del Senado, enfatizó que la tarea del Gobierno será convencer a quienes deben tomar esa decisión.

