Senado responde al Gobierno y dice que no votará de nuevo la consulta popular

Pese al ultimátum del Gobierno Nacional de que convocaría vía decreto la consulta popular, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), reiteró su postura de que en la plenaria del pasado 14 de mayo se hundió la consulta popular.

En una misiva enviada por Cepeda al presidente Gustavo Petro, el primero reiteró que ese día, la mayoría de los senadores hundieron la propuesta para que los colombianos salieran a las urnas para votar 12 preguntas sobre asuntos laborales.

“El día 14 de mayo de 2025, en sesión plenaria del Senado, la corporación, mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado, con resultado de 49 votos por el NO y 47 votos por el SÍ, tal como consta en la certificación de dicha votación expedida por el secretario general del Senado de la República”, se lee en el documento.

La respuesta llega dos días después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijera que si el Senado no realizaba de nuevo la votación antes del próximo 1° de junio, el Gobierno convocaría a la consulta vía decreto.

Según el jefe de la cartera política, no hubo un pronunciamiento porque el secretario del Senado, Diego González, no leyó, antes de la votación, una proposición para definir el sentido del voto. Es decir, el Gobierno insiste en que “el pronunciamiento no existe” por un asunto de forma.

Pese a ese argumento de Benedetti, Cepeda, este miércoles a la salida de la plenaria del Senado, aseguró que si se decretaba la consulta popular, acudiría al Consejo de Estado para frenarla.

El presidente del Congreso aseguró que, a su juicio, se trataría de una movida “absolutamente ilegal. Es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, el Legislativo y el Judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces, no de un solo plumazo”.

