“Un golpe de Estado”: partidos mayoritarios rechazan consulta de Petro vía decreto

El presidente Gustavo Petro lideró este 3 de junio una alocución para anunciar, entre otras cosas, que emitirá un decreto por su consulta popular. Lo acompañaron Jaime Dussán (director de Colpensiones), Antonio Sanguino (ministro de Trabajo) y Carolina Hoyos (jefa (e) de Prosperidad Social). Foto: Presidencia

Ocho partidos, entre ellos el Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI, expresaron su rechazo al anuncio del presidente Gustavo Petro de firmar un decreto para convocar la consulta popular, la cual nunca obtuvo el concepto favorable por parte del Senado.

En un comunicado conjunto, los partidos mayoritarios calificaron esta decisión como una una “violación grave, abierta y directa a la Constitución” que representa “una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”.

La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado.



Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI rechazamos esta acción… pic.twitter.com/pO8sh7DQtZ — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 4, 2025

El comunicado, difundido pocas horas después de la alocución presidencial de este martes, también hace un llamado a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Procuraduría, a la Contraloría y a los organismos electorales a actuar “con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”.

Asimismo, los partidos le hicieron una petición directa al registrador nacional, Hernán Penagos, para que actúe “con pleno respeto por el orden constitucional y democrático”, y verifique el cumplimiento de todos los requisitos legales antes de fijar cualquier calendario electoral para la consulta popular.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este gobierno está causando. No podemos quedarnos callados, ni mucho menos que se instrumentalicen las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional”, agregaron los firmantes, quienes reiteraron su respaldo a las cortes y a la autonomía de las ramas del poder público.

“El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada”, señalaron. Además, recordaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya rechazó una demanda al respecto pues consideró que el archivo de la propuesta en el Senado fue un “acto definitivo”, lo que, en su opinión, reafirma la legitimidad del proceso legislativo.

En su alocución, Petro sostuvo que “jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa, y ojalá la Corte Constitucional nos ayude a reconstituir el concepto de Estado de Derecho”. Añadió: “Si dudan que la mayoría está con la reforma laboral, déjenlo votar”.

El anuncio ya había sido anticipado por el ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de la cartera se refirió al tema este miércoles en la mañana y señaló que, aunque el decreto de convocatoria es un acto administrativo, hace parte integral de todo el proceso de la consulta popular. “Por lo tanto, el control debe estar en la Corte Constitucional como lo dice el artículo 241.3 de la Constitución”, trinó el ministro.

Si bien el decreto de la convocatoria es un acto administrativo, es parte integral del concepto de la Consulta como la solicitud del presidente y sus ministros, las doce preguntas, la votación del Senado, EL DECRETO CONVOCANDO A LA CONSULTA POPULAR, la convocatoria a elecciones a… — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 4, 2025

El tema ya ha generado una serie de reacciones tanto en la oposición como en algunos sectores del oficialismo.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), dijo que, si se llega a concretar, lo demandarán “inmediatamente”. Además, dirigirían una comunicación al registrador Hernán Penagos de que la consulta sí se votó.

“No hay posibilidades de que él cite a esa consulta popular. Si lo hace pues está violentando todas las leyes, la justicia colombiana, porque allí es donde tiene él que quejarse”, agregó.

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, opinó que “hay que persistir en la discusión de la reforma laboral en Plenaria de Senado”.

“Allí sabremos qué tipo de reforma es la que se aprueba. Si es una reforma justa no tendría sentido insistir en la Consulta. Si la reforma no es una buena reforma, la Consulta Popular es el camino. Ahora bien, quien decide si el decreto de llamamiento a Consulta es o no constitucional es la Corte Constitucional”, señaló.

Yo creo que hay que persistir en la discusión de la reforma laboral en Plenaria de Senado.



Allí sabremos qué tipo de reforma es la que se aprueba: - Si es una reforma justa no tendría sentido insistir en la Consulta. - Si la reforma no es una buena reforma, la Consulta Popular… — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) June 4, 2025

El oficialismo, por su lado, respaldó la propuesta. El senador Wilson Arias afirmó que han “estado esperando” este anuncio y apuntó que “se confirman las distintas irregularidades” en la votación del Senado.

“La suma de esas irregularidades da en que el presidente, yo pienso, tiene la razón y yo creo que al decreto le cabe cualquier tipo de control porque creo que es una prueba, las pruebas más ácidas las puede pasar”, señaló.

