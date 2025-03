Petro convoca nuevo consejo de ministros en medio de polémica por transmisiones

El último consejo de ministros del presidente Gustavo Petro se centró en la crisis en el sistema de salud. Foto: Andrea Puentes

El presidente Gustavo Petro tiene previsto presidir un nuevo consejo de ministros este lunes 31 de marzo a las 7:00 p.m. Este quinto encuentro será transmitido por televisión y, de manera similar al primero que se emitió el pasado 4 de febrero, tendrá como tema central el cumplimiento del programa de Gobierno en materia de inversión social.

El anuncio se da en medio de la polémica por la emisión de estos encuentros en cadena nacional. La semana pasada, “el Gobierno del cambio” desarrolló una cita del gabinete sobre el tema del sistema de salud en el país y lo transmitió antes del partido que jugaba la selección Colombia, que luego fue retransmitido un día después, a las 7:00 p.m.

El pasado sábado, el primer mandatario informó que regulará la transmisión de los consejos ministeriales, asegurando que no habrá “abusos de tiempo” y que se buscará alternar los días de emisión. Según el mandatario, solo las reuniones sobre asuntos de gran relevancia se difundirán en señal abierta, mientras que las de carácter administrativo o de menor impacto serán transmitidas únicamente por el canal público. “El pueblo colombiano debe conocer qué hacen los más altos funcionarios en sus cargos y cómo se discute, con la sociedad misma, la solución a los problemas más complejos”, expresó el presidente en su cuenta de X. Agregó que la información y la veracidad son un derecho ciudadano.

La regulación de estas emisiones se conoció un día después de que el Tribunal Administrativo de Caldas rechazara una demanda que buscaba impedirlas. En su demanda, el ciudadano Armando Ramírez Olarte pedía que la Presidencia respetara la Constitución y las leyes sobre el funcionamiento de estos encuentros ministeriales, argumentando que los consejos de ministros, al ser instancias formales de consulta, no podrían transmitirse en televisión bajo la figura de alocuciones presidenciales.

Sin embargo, en su decisión, el tribunal explicó que la transmisión de estos encuentros no implica un incumplimiento de la ley porque no se ha demostrado que hayan sido convocados como un cuerpo consultivo formal ni que en ellos se hayan discutido temas reservados para este tipo de sesiones. “Como lo contempla el artículo 6 de la Ley 63 1923, el consejo de ministros, además de las funciones consultivas, tiene otras deliberativas sobre las cuales no presenta ninguna reserva”, se lee en el documento.

La decisión fue celebrada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reafirmó que “los consejos de ministros sí pueden ser televisados”. Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, también afirmó que se trata de una “excelente noticia para la democracia en Colombia”.

Excelente noticia para la democracia en Colombia 🇨🇴



🏛️ El Consejo de Ministros será este lunes 31 de marzo a las 7.00pm.



Tema: Cumplimiento del programa de Gobierno en inversión social,



✅ Será televisado https://t.co/GNo8BYik1L — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) March 30, 2025

No obstante, la controversia sigue abierta. La semana pasada, el Consejo de Estado admitió una tutela que cuestiona la emisión en horario prime y en canales privados, argumentando que podría afectar el derecho a la información. A esto se suma la acción legal anunciada por el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien calificó las transmisiones como un “abuso de las alocuciones presidenciales”.

A raíz de esto, el presidente, en su cuenta en X, manifestó que “el pluralismo informativo y el derecho a la verdad que ordena la Constitución, en vilo”. Afirmó que la decisión que pudiera tomar el Consejo de Estado permitiría saber si “la democracia informativa es posible bajo nuestra Constitución y nuestra ley o lo que se desarrolla es el linchamiento del presidente”.

