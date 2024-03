“La hoja de coca no es el problema”: Petro a la Comisión de Estupefacientes de la ONU

El presidente Gustavo Petro insistió en que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Foto: EFE - Oliver Contreras / POOL

El presidente Gustavo Petro envió este jueves un duro mensaje a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se reúne en Viena (Austria) en su periodo de sesiones número 67. El jefe de Estado Colombiano insistió en que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso y explicó cuál es su apuesta para cambiar el panorama en el país.

“Durante medio siglo, el Régimen Internacional de Fiscalización de Drogas, cuyo centro de gravedad está en Viena, ha fracasado. El último Informe Mundial de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas así lo demuestra. Las drogas ilícitas están a la mano de todos, mientras que las medicinas controladas no llegan a los pacientes que más las necesitan”, señaló el mandatario.

Según él, el sistema global actual es “anacrónico e indolente” y ha puesto en peligro a los países del sur. Así mismo, aseguró que el fracaso de la guerra contra las drogas es producto del incremento de consumo de fentanilo en Estados Unidos, los asesinatos en América Latina por la criminalización de las drogas, los millones de presos que ha dejado el narcotráfico y los efectos de la corrupción en la democracia.

“La salud de nuestras sociedades está en juego. El riesgo que plantea el uso y abuso de drogas ilícitas, tanto las naturales como las sintéticas, solo puede ser mitigado mediante una política de reducción de daños que privilegie un enfoque de salud pública. Colombia convoca a la membresía de la Comisión de Estupefacientes a poner el derecho a la salud en el centro de sus debates”, agregó Petro.

El mandatario le pidió a la Comisión de Estupefacientes reconocer que el tráfico de armas, el lavado de activos y la corrupción son motor del fenómeno, para lo cual se necesita una respuesta global. Petro también dijo que Colombia se vio obligada a tomar ese modelo nocivo de lucha contra las drogas, por lo que ahora espera revertirlo en el marco de su propuesta de “paz total”.

“Convertimos a nuestras comunidades campesinas, indígenas y afros en enemigos. Violamos derechos de manera masiva y sistemática (...) lo que el mundo llama problema mundial de las drogas refleja, más que nada, la soledad de millones de personas en sociedades desarrolladas, hoy adictas al consumo de drogas, y la falta de oportunidades para las comunidades en el marco de las economías lícitas”, precisó el mandatario.

Por último, anunció que Colombia convocará a un proceso de replanteamiento del tema de las drogas, empezando en América Latina y el Caribe. En este punto señaló que lo ideal sería que la ONU lo acompañe, pero que si no es así el plan no cambiará. “Nosotros creemos que todo lo debemos hacer con Naciones Unidas, pero no con unas Naciones Unidas sordas, ciegas y en silencio”, concluyó.

En el evento también participó, presencialmente, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien es el encargado de presentar la Política Nacional de Drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. Según la Cancillería, Murillo complementará la evaluación crítica del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes.

