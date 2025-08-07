Estos son los desafíos para la recta final de Petro en el poder

El presidente Gustavo Petro cumplió tres años en la Casa de Nariño y este 7 de agosto entró a la carrera final para cumplir su Programa de Gobierno y buscar la reelección de su proyecto progresista en las urnas. La campaña entrará de lleno y podría influenciar en los planes de ejecución y terminar por alimentar el ambiente polarizado que se vive en el país. Derecha, centro e izquierda se mueven para ser opción real de poder en 2026.