Petro denuncia manipulación de video para hacerlo parecer borracho

A través de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro denunció lo que sería la manipulación de un video en el que aparece dando un discurso en Nueva york, en el marco de su visita por la Asamblea General de la ONU. La velocidad de la pieza original habría sido alterada para dar la sensación de que el primer mandatario estaba pasado de copas, como le ocurrió en una intervención en campaña en Girardot.

“Como presidente de Colombia rechazo la manipulación que el señor Ernesto Yamhure, habitante de los Estados unidos, ha hecho de este video, cambiando sus tiempos para aparentar estado de embriaguez. La calumnia es un delito”, expresó el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

La supuesta manipulación se habría dado ralentizando la velocidad de reproducción, para que el presidente Petro pareciera que estuviera en estado alicoramiento mientras daba su discurso. Sin embargo, el video original permite oír claramente al primer mandatario y en ningún momento parece estar borracho, como indica el video difundido por algunos tuiteros de la derecha.

El video ha sido distribuido principalmente por Ernesto Yamhure, un columnista caracterizado por sus ideas de derecha y algunas hasta de extrema derecha. Hacia la primera década del siglo XXI, durante el gobierno Uribe, Yamhure fue un reconocido columnista de talante conservador. Sin embargo, una investigación periodística reveló comunicaciones con Carlos Castaño que dan a entender que el opinador le pasaba sus textos al líder paramilitar para que les diera su visto bueno.

Como presidente de Colombia rechazo la manipulación que el señor @ernestoyamhure, habitante en los EEUU, ha hecho de este video, cambiando sus tiempos para aparentar estado de embriaguez. La calumnia es un delito.



Aquí el video en su tiempo real: https://t.co/jOdTjRonNq — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 20, 2022

Yamhure ahora vive en Estados Unidos, país del que es ciudadano. Desde allí ha liderado la creación de blogs de tendencia de derecha y en los que se ha cuestionado la supuesta difusión de fake news. Tras el trino del presidente Petro, Ernesto Yamhure le respondió al primer mandatario asegurando que el video no lo había hecho él: “El alcoholismo no es un delito señor presidente de Colombia, es una enfermedad. PS. El vídeo no es mío. Es de un tuitero. ¡Salud!”.