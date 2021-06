Petro denunciará por desacato a la justicia a los congresistas que aprueben proyecto de la Procuraduría

La oposición se retiró de la discusión de la iniciativa que busca supuestamente acoger el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por destituir a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

El proyecto para reformar el Código Disciplinario y acoger las recomendaciones del fallo en el caso de Gustavo Petro contra el Estado por su destitución como alcalde de Bogotá proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos está a pocos artículos de ser aprobado por las comisiones primeras por unas mayorías que, advirtió el mismo Petro, incurriría en desacato a la justicia, por ir en contravía de lo señalado por la Corte IDH.

Por ello, el senador de la Colombia Humana dijo que se retiraba del debate y anunció que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a los congresistas que aprueben el proyecto. “Las comisiones primeras están a punto de aprobar el desacato de la sentencia de la CIDH sobre prohibición de quitar derechos políticos que no sea por sentencia”, advirtió Petro.

Las comisiones primeras del senado están a punto de aprobar el desacato de la sentencia de la CIDH sobre prohibición de quitar derechosnpoliticos que no sea por sentencia penal.



Se trata de un delito cuya denuncia pondré antr la Corte Suprema de Justicia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2021

Así mismo, le pidió al secretario de la Comisión Primera del Senado recoger todas las actas de las discusiones alrededor del proyecto para presentarlas ante la Corte Suprema de Justicia y que esta sea la que decida sobre la constitucionalidad al tratarse de una ley estatutaria.

También, el senador cuestionó que con apenas 10 votos se estén aprobando los artículos de la ley estatutaria que requiere la mayoría calificada. A esto, la mesa directiva recordó que hay cuatro impedimentos en la Comisión Primera de Senado, que se restan de la totalidad de habilitados para votar, por lo que la mayoría calificada es a partir de 10 votos.

“Pretende que siempre estemos a merced de miedo, tiene que calmarse y leer la constitución y la ley. No pueden seguir con la política que cuando no les gusta algo se retiran. Tengan el valor de dar el debate en la democracia, no a través del miedo, retirándose y diciendo que esto es inconstitucional, porque además de congresistas, ya son magistrados de la Corte”, cuestionó el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, la salida de Petro del debate y de desconocer cómo se reconfiguran las mayorías calificadas cuando hay impedimentos.

Pese a esto, Petro insistió: “Quedará a interpretación judicial de la aprobación de este proyecto, ¿aprobar una limitación de los derechos políticos con 10 votos, que no es ni siquiera quórum? Me parece el quórum de los esperpentos”, refiriéndose a los senadores registrados.

El senador de la Colombia Humana insistió que, como víctima del Estado que fue condenado por destituirlo, el proyecto no responde a los exhortos de la Corte y que desacatar a la Corte “no es una irregularidad, sino un delito”. “La CIDH no es una oenegé, sino un tribunal con competencias en Colombia”, concluyó.

Roy Barreras también advirtió que como viene el proyecto se le está dando la posibilidad a la Procuraduría a destituir alcaldes, gobernadores y a los mismos congresistas. “Están creando un monstruo que impone el poder de la Procuraduría sobre el poder popular. El juez natural los puede absolver, pero el procurador juez los puede condenar”, vaticinó.

Agregó que la iniciativa cómo ha sido tramitado se caerá por vicios de fondo y forma. “Afortunadamente se han equivocado”, dijo, refiriéndose al poco tiempo que le quedaría a la iniciativa en su examen constitucional.