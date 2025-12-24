Petro descarta el diálogo con otros poderes y deja en vilo varias de sus apuestas de cambio

Gustavo Petro, Lidio García y Jorge Enrique Ibáñez. Foto: Archivo Particular

En la Casa de Nariño parece haber un acuartelamiento del presidente Gustavo Petro y su tropa de ministros y funcionarios de primer nivel. Como lo confirmó el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, desde septiembre la cúpula del Ejecutivo acordó no volver a negociar con el Congreso tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, movida que el propio mandatario consideró una traición de los partidos de su coalición.

Lo propio ocurre con las altas cortes, pues el presidente continuó por la senda de los...