Política
Petro descarta el diálogo con otros poderes y deja en vilo varias de sus apuestas de cambio

El presidente se acerca al final de su administración con choques activos con el Congreso, las altas cortes, el Banco de la República y otras instituciones. Su política económica y algunas de sus banderas sociales podrían recibir duros reveses en los próximos meses. Crece la tensión institucional.

Redacción Política
24 de diciembre de 2025 - 01:05 a. m.
Gustavo Petro, Lidio García y Jorge Enrique Ibáñez.
Gustavo Petro, Lidio García y Jorge Enrique Ibáñez.
Foto: Archivo Particular

En la Casa de Nariño parece haber un acuartelamiento del presidente Gustavo Petro y su tropa de ministros y funcionarios de primer nivel. Como lo confirmó el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, desde septiembre la cúpula del Ejecutivo acordó no volver a negociar con el Congreso tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, movida que el propio mandatario consideró una traición de los partidos de su coalición.

Lo propio ocurre con las altas cortes, pues el presidente continuó por la senda de los...

Por Redacción Política

