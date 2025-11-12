Esta es Marcela Tovar, la nueva embajadora ante la ONU y Viena

Marcela Tovar, nueva embajadora de Colombia ante la ONU (FOTO: MinJusticia) Foto: Min Justi

El presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Marcela Tovar como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas y Viena. La designación la dio a conocer el mandatario a través de sus redes sociales.

“Nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluidas las de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas. Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes. Por ello pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar”, afirmó.

Juan Manuel Galán, si las comunicaciones solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático.



Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que… https://t.co/xgAc3rWnVg — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 12, 2025

La funcionaria, quien desde mayo se desempeñaba como directora de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, también asumirá la representación del país en Viena, la capital austriaca.

Cabe resaltar que la Embajada en Viena es un punto estratégico, ya que allí se encuentra la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo que orienta los principales debates mundiales sobre el tema.

¿Quién es Marcela Tovar?

Tovar es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en Educación otorgada por la Universidad de París.

En su hoja de vida resalta que ha trabajado en la formulación de políticas públicas enfocadas en los consumos problemáticos de drogas y la inclusión social.

Durante la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro (2012-2015), hizo parte de los equipos de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Integración Social, donde lideró programas dirigidos a habitantes de calle y a menores de edad consumidores de sustancias psicoactivas.

Esta designación se da en medio de las tensas relaciones entre el Gobierno Petro y el Gobierno Trump, y luego de que el jefe de Estado pidiera a las agencias de inteligencia cesar el intercambio de información con los Estados Unidos. Esto en rechazo al despliegue militar estadounidense en el Caribe y a los bombardeos contra narcolanchas.

El nombramiento también se conoció en medio de una respuesta de Petro al precandidato Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), quien criticó al presidente por las fracturas con Washington.

“Suspender la cooperación con agencias de seguridad de la Casa Blanca es un grave error estratégico. Colombia necesita fortalecer su inteligencia, no debilitarla. Aislar al país y romper años de cooperación internacional solo beneficia a los grupos criminales”, manifestó Galán.

El presidente habla de inteligencia, pero no piensa con inteligencia.



Suspender la cooperación con agencias de seguridad de @WhiteHouse es un grave error estratégico. Colombia necesita fortalecer su inteligencia, no debilitarla. Aislar al país y romper años de cooperación… https://t.co/RRk5fc8Lqh — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) November 12, 2025

Sin embargo, con esta movida diplomática, el Gobierno busca fortalecer su narrativa de una “lucha antidrogas descolonizada”, tal como lo enfatizó el mandatario colombiano: “Para el presidente destruir las mafias multipropósito es una prioridad sin distinción, tal como se lo dije personalmente al presidente Biden (...) Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así será [SIC] siendo, que nadie lo dude”.

