20 de junio de 2026 - 11:03 p. m.
Petro después del 7 de agosto: ¿qué papel tendrá el presidente tras dejar el poder?
Gustavo Petro quiere mantener un rol protagónico en la política y muchos lo ven como el jefe natural del progresismo en los próximos años. Entre la academia, el activismo y la defensa de apuestas como la constituyente, este es el camino que tomaría tras dejar la Casa de Nariño.
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