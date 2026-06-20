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20 de junio de 2026 - 11:03 p. m.

Petro después del 7 de agosto: ¿qué papel tendrá el presidente tras dejar el poder?

Gustavo Petro quiere mantener un rol protagónico en la política y muchos lo ven como el jefe natural del progresismo en los próximos años. Entre la academia, el activismo y la defensa de apuestas como la constituyente, este es el camino que tomaría tras dejar la Casa de Nariño.

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Redacción Política

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Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
Cual Jefe? De cual progresismo. Semejante megálomano responsable de esta debacle electoral y de la frustración de un proyecto político esperanzador. Nada, para la política nada.
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