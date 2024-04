“Ecuador e Israel dándose la mano en competencia por la barbarie”: Petro en la CELAC

El presidente Gustavo Petro en la posesión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Foto: ANDREA PUENTES

Según el presidente Gustavo Petro, el allanamiento a la embajada de México en Ecuador evidencia que éste último país no está dando el “ejemplo de convivencia” que necesita la región para no repetir lo que está pasando en Israel y Gaza. Además, aseguró que si México quiere denunciar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, su Gobierno lo acompañará.

“Comparativamente no es igual a lo que sucedió con Irán o Gaza, pero tiene que ver con lo mismo (...) No sé por qué razón, allá lo dirán, por qué un presidente que tiene tan poco espacio en el tiempo presidencial permite una barbarie de esas. Ecuador e Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser”, dijo el mandatario en la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que Ecuador e Israel están "dándose la mano en la competencia por la barbarie", en referencia al asalto de policías a la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.



Así mismo, dio a entender que todos los gobiernos de América Latina, tanto de derecha como de izquierda, son responsables de mantener una convivencia pacífica en el continente, alejada de lo que sucede en Medio Oriente. Y, una vez más, insistió en su punto sobre Ecuador. “Está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en los que solo la muerte era posible”, dijo.

Sobre el caso de Glas, el jefe de Estado dijo que Colombia es un país que respeta el derecho al asilo, por lo que pidió que el ex vicepresidente sea reintegrado. “Ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten, no es solo decir nos equivocamos (...) el Gobierno ecuatoriano debe pensar en América Latina”, concluyó Petro.

A la par, desde Venezuela, Nicolás Maduro ordenó cerrar las sedes diplomáticas de su país en Ecuador, esto por la misma razón del asalto de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito. “He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar el consulado en Guayaquil, y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato (...) hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador”, aseguró Maduro.

Noticia en desarrollo...

