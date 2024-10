Petro asegura que no alcanzan los recursos para atender emergencias ambientales

Presidente Gustavo Petro. Foto: ANDREA PUENTES

El presidente Gustavo Petro aseguró que los recursos de la nación no alcanzan para responder a las catástrofes climáticas, que según dijo, han sido recurrentes en sus dos años como mandatario de los colombianos. Además, lanzó una pulla contra la Corte Constitucional por haber suspendido una medida relacionada con el carbón y el petróleo.

“Este gobierno lleva dos años de catástrofes ambientales y no alcanza el dinero. Y cuando quisimos poner los impuestos sobre el carbón y el petróleo, que por lo menos a partir de allí podríamos cimentar las posibilidades de adaptarnos a la crisis climática, pues suspendieron la ley”, sostuvo el mandatario.

El presidente, quien insiste en que se debe pasar de las economías extractivas a las productivas, hizo referencia en su discurso a un artículo de la pasada reforma tributaria que buscaba prohibir que las empresas petroleras y de carbón dedujeran de su impuesto sobre la renta el precio de las regalías. Este se cayó en el estudio constitucional que hizo el alto tribunal.

El Gobierno busca otros caminos y por eso, en la ley de financiamiento de $12 billones que el ministerio de Hacienda le presentó al Congreso hace casi dos meses se contempla un incremento al impuesto al carbón, que actualmente se grava a una tasa de $25.799,56 por tonelada de CO2.

Finalmente, el presidente indicó que si bien él es el gobernante del país, no tiene el poder: “Los defensores del capital fósil, que hoy aún tienen el poder en Colombia, no tienen el gobierno, pero tienen el poder. Porque gobernar no es tener el poder y por eso la tarea inmediata es la unidad de los pueblos”.

