Petro dice que Odebrecht no ha pagado multas porque la Fiscalía los dejo irse del país

Presidente Gustavo Petro en el Congreso Internacional Lucha Contra La Corrupción y la Recuperación de sus Activos. Foto: Alexa Rochi - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro participó este jueves 17 de agosto en el primer congreso internacional para la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos, que se realizó en Bogotá. Al evento también asistieron el Ministro de Justicia, Néstor Osuna; la directora de la fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia, Soraya Osorio; y la fiscal General de Ecuador, Diana Salazar Méndez.

Durante el Congreso, el primer mandatario intervino por alrededor de medía hora y se refirió a algunos hechos de corrupción en Colombia y Latinoamérica, como el caso de Odebrecht, por el que la Fiscalía de Colombia ya anunció que imputará delitos de lavado de activos y concierto para delinquir a los altos ejecutivos de la constructora brasileña.

(Lea: “Caso Odebrecht: Fiscalía imputará a directivos brasileros por millonarios sobornos”)

De acuerdo con Petro, el crimen se ha adueñado del poder en Colombia para evitar ser juzgado y encarcelado. Según él, eso fue lo que pasó con el caso de Odebrecht, que “no le ha pagado un solo peso a Colombia de las multas impuestas”, dijo.

Según el presidente, no han atendido los requerimientos en Colombia porque “la misma Fiscalía colombiana les permitió irse y en Brasil no habían los acuerdos de cooperación que se necesitaban. Entonces, no eran extraditables y sabían que allá podrían no pagar los requerimientos de la justicia colombiana”.

Agregó que aunque lo correcto hubiese sido poner a los implicado presos y recuperar los dineros, pero, lo cierto, es que es difícil saber a quiénes sobornaron: “No sabemos en dónde terminó la plata, porque llegó al poder político y al regimen de corrupción”.

El señor Odebrecht no ha pagado un solo peso de multa, ¿por qué? No fue porque se haya escapado a tiempo, fue porque la misma Fiscalía lo dejó ir, dice a esta hora el presidente Gustavo Petro desde el Congreso Anticorrupción. pic.twitter.com/ElWV7vlGpV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 17, 2023

Petro finalizó con una reflexión para combatir la corrupción en Colombia. Aseguró que se necesita una “valorización de lo publico”, pues en Latinoamérica hay casos de corrupción sistemática. “Hay que valorizar lo público, que es un proceso político e histórico”, concluyó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.