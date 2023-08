Petro dice que reforma a la educación no busca “acabar” con universidades privadas

Petro invitó a los jóvenes a liderar la vigilancia de los recursos públicos para la educación. Foto: CESAR CARRION

El presidente Gustavo Petro posesionó este miércoles, 2 de junio, a los integrantes del Consejo Nacional de Juventud 2023 – 2024. El evento se realizó en la Casa de Nariño, a donde llegaron consejeros de distintas zonas del país.

Los Consejos de Juventud son un mecanismo de participación política que apareció por primera vez en 2018 en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Son elegidos por votación para tener incidencia sobre las decisiones en el Ejecutivo y el Legislativo.

No obstante, la figura se ha enfrentado a muchos problemas, pues realmente no se les tiene en cuenta en las decisiones del orden nacional y en el pasado, han denunciado que no puede sesionar de forma adecuada, pues no tienen espacios formales destinados para eso y, cuando las sesiones son virtuales, se les complica a los representantes que viven en la ruralidad.

Así pues, este miércoles el presidente anunció la radicación de una ley en el Congreso para fortalecer la figura. “Les he pedido a los funcionarios aquí presentes y algunos no presentes que entreguen un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor”, sino que “sea un órgano de poder, que tenga unos poderes”, aseguró el presidente Petro.

¿Qué dijo sobre la reforma a la educación?

Petro también se refirió a otros temas de interés para lo jóvenes, como la educación, y los invitó a seguir de cerca el proyecto de ley que ha presentado su Gobierno. Dijo que es posible que “se hagan críticas, porque nada de lo que nosotros presentamos es inflexible”, aunque “los principios, sí”.

Por otro lado, manifestó que su reforma no busca acabar con la educación privada, sino que quieren fortalecer la educación pública. “La extrema derecha nos ha criticado que vamos a acabar con la educación privada. Para nada, nadie en ningún colegio, ninguna universidad privada puede decir aquí que la estamos censurando, recortando”, dijo Petro.

El presidente habló de la Universidad Javeriana y aseguró que nunca se les ha “pasado por la cabeza” cerrarla. De acuerdo con él, la extrema derecha está asustando con ese tipo de cosas, “pero no queremos que el presupuesto público termine agenciando una educación para una élite, dejando a la mayor parte de la juventud en la calle porque lo único que estaríamos haciendo con eso es preparando las condiciones de las nuevas violencias en Colombia”.

