Petro advierte que si se cae su consulta “no queda otro mecanismo que la Constituyente”

El presidente Gustavo Petro dijo que, en sus planes de acción, estaría la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente si su consulta popular no prospera.

“Si se cae en la Corte, se recogerán 8 millones de firmas para presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces no queda otro mecanismo que el pueblo en elecciones masivamente pida la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí porque para esa época ya estaré terminando mi mandato”, afirmó el presidente Petro en entrevista con CNN en Español.

Aunque es primera vez que lo dice en público, no es la primera vez que lo menciona. Como lo ha contado El Espectador, el presidente ha hablado con su círculo íntimo y en el Capitolio algunos legisladores del Pacto Histórico lo han esbozado.

Una de las estrategias sería, precisamente, abrir en forma el debate en el segundo semestre de este año con la intención de coordinar un temario y al final llevar el asunto a urnas en las elecciones de Congreso de marzo próximo a través de una papeleta para determinar si la idea cala o no en el electorado.

El anuncio de que el Gobierno no descarta la Constituyente llega, precisamente, un día después de que firmara el decreto con el que espera convocar la consulta popular. Sobre este, el presidente aseguró que “solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”.

Pero el decreto no deja zanjada la discusión. Desde la oposición ya anunciaron medidas legales contra la consulta popular. El recurso jurídico lo radicaron ante el Consejo de Estado y de entrada solicitan que se declare la nulidad del decreto que firmaron el jefe de Estado y su gabinete, con el cual –entre otras cosas– busca que el próximo 7 de agosto se cite a urnas para medir la fuerza electoral del progresismo de cara al 2026 con la tesis de darles aire a las reformas que no lograron consensos en el Congreso.

