“Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”: Petro sobe Maduro y Venezuela

El presidente Gustavo Petro, quien ha evadido en distintos escenarios -incluida Naciones Unidas- referirse a las polémicas elecciones en Venezuela del 28 de julio, dijo que si no se presentan las actas, no se podrá reconocer a Nicolás Maduro como presidente de ese país.

En una reciente entrevista con CNN, en el marco de su viaje a Estados Unidos, Petro afirmó que, en estos momentos, “estamos entrampados en lo que sigue”. Explicó que, por un lado, está la oposición “que se siente gobierno (con Edmundo González, candidato opositor), pero no está en el gobierno y un gobierno que no dejó ver las actas que no puede legitimar las elecciones”.

Y aseveró: “Son dos posiciones totalmente polarizadas y distanciadas, más una decisión que tiene que tomar Estados Unidos sobre su propio gobierno. Y en esa medida, con el presidente Lula (da Silva, de Brasil) voy a charlar y quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”.

Además, dijo que el fallo en las elecciones, que ha llevado al choque entre la oposición, liderada por María Corina Machado, y al gobierno de Nicolás Maduro. “El proceso previo fue erróneo, porque se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema, libertad, aplica para todas las partes”.

Explicó que, a su juicio, “no hubo libertad para la oposición, porque su principal candidata no participó y es un problema hoy porque con quién se habla. Y para el lado del gobierno veneozlano también, porque un país con sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado para que hubiera elecciones libres, no se cumplió”.

