“Deben dar explicaciones ante la justicia”: Petro sobre Leyva y Márquez

Desde España, el presidente Gustavo Petro se refirió por segunda vez a los audios revelados por El País de España en los que se conoció de un supuesto plan del excanciller Álvaro Leyva —quien no se ha pronunciado— para sacarlo del poder. Esta vez, el mandatario dijo que quienes estén involucrados deberán aclarar su responsabilidad.

“Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas sino ante la justicia”, apuntó el jefe de Estado en una declaración a medios ante los cuestionamientos sobre la vicepresidenta Francia Márquez.

Previamente, desde su cuenta de X, Petro afirmó que era un “acto de venganza bárbaro” y ocurre tras meses en los que ha sido “víctima de injuria” por parte de su exfuncionario, quien fue uno de los más cercanos a él durante la primera parte de su gobierno. En esta ocasión, además, señaló que se trata de una “conspiración con el narcotráfico”.

“El acuerdo nacional se vuelve fantasmagoría y discurso. Traicionan, aunque siempre hay que insistir en el acuerdo y la paz”, dijo. Y agregó: “Le di el puesto de canciller a Leyva, porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida”.

He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista Español Quesada en el diario El País



Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2025

Antes de que el mandatario se pronunciara, desde varias orillas hubo una ola de rechazo a las acciones que estaría adelantando Leyva para tumbar al mandatario, incluso desde sectores de la oposición. Y es que, según se conoció en los audios del medio español, la vicepresidenta era la persona con la cual el excanciller habría buscado reemplazar a Petro.

Frente a los señalamientos, Márquez publicó un comunicado en el que aseveró que no permitirá que su nombre “sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”.

“Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”, apuntó.

🚨 Comunicado a la opinión pública de la Vicepresidenta @FranciaMarquezM.



“Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares”.



➡️ https://t.co/4rjkUrc9E9 pic.twitter.com/vsB7mFqHQ3 — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) June 29, 2025

Agregó que “no existe la posibilidad de que [se] preste para conspiraciones”. Márquez se habría referido a las diferencias que mantiene con Petro, con quien tiene una relación fragmentada y en la que su salida del Ministerio de Igualdad habrían sido un punto de quiebre.

Frente a las revelaciones, desde el gabinete, la canciller Laura Sarabia aseguró que Leyva era una persona “ruin y miserable”, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, apuntó que “el golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?”.

Incluso el expresidente Álvaro Uribe, conocido opositor de Petro, pidió al excanciller aclarar los hechos. Y es que, en los audios que se conocieron, este habla del senador Miguel Uribe Turbay y la candidata presidencial Vicky Dávila como posibles “interlocutores” de ese plan.

